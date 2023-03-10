"Фулхэм" – "Арсенал": прогноз от Айдына Кожахмета

В воскресенье в Лондоне есть лишь одно событие, достойное вашего внимания: "Фулхэм" постарается притормозить несущийся на всех парах к чемпионству "Арсенал", сообщает Zakon.kz.

Лондонцы не намерены останавливаться и ради этого даже частично пожертвовали первым матчем с лиссабонским "Спортингом" в Лиге Европы.

Эксперт Parimatch Айдын Кожахмет дал прогноз на предстоящую игровую встречу.

"Фулхэм"

"Дачники" нынче тоже не щи лаптями хлебают, а ведут борьбу за попадание в Лигу Европы, находясь на 7-й строчке турнирной таблицы. Подопечные Марко Силвы точно не станут легкой добычей для любого из лидирующей тройки, поскольку умеют атаковать и обороняться в равной степени. Виллиан, Соломон и Митрович однозначно доставят проблем обороне "Арсенала".

"Арсенал"

Сказать, что команда Микеля Артеты настроена завоевать свое первое за долгие годы чемпионство, это как не сказать ничего. Все мысли "пушкарей" только об этом. Им осталось пройти дистанцию в 12 туров и не растерять преимущества в пять очков над "Манчестер Сити". Ради этой миссии в четверг "Арсенал" даже пожертвовал результатом первого матча в Лиге Европы против "Спортинга" из Лиссабона: тренер дал отдохнуть некоторым своим лидерам – Эдегору, Парти, Габриэлю и другим. Поэтому на "Фулхэм" его команда настроена очень серьезно.

История личных встреч

В последний раз "Фулхэму" удавалось отобрать три очка у "Арсенала" аж в далеком январе 2012-го года. С тех пор в 9 матчах "канониры" побеждали 7 раз. Последняя их очная встреча завершилась для "дачников" весьма обидно: они открыли счет в начале второго тайма усилиями Митровича, вскоре Эдегор его сравнял. И ничейный результат гостям удавалось удерживать до 86-й минуты. Однако затем Габриэль испортил настроение сопернику точным ударом.

Прогноз на матч

Как я и говорил выше, полагаю, что "Арсеналу" будет сложно. И легкой прогулки им ждать не стоит. Да, ставка на их победу выглядит весьма логично, но мне все же кажется, что вариант "обе команды забьют – да" выглядит довольно заманчиво, учитывая, что матчи между этими командами частенько завершаются с взаимными взятиями ворот. А мои друзья из Parimatch оценивают это событие очень соблазнительным коэффициентом – 1.87.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

"Фулхэм" – 6.10, Ничья – 4.10, "Арсенал" – 1.59