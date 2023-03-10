Врачи не могут остановить развитие сепсиса у Романа Костомарова

Состояние Романа Костомарова остается тяжелым. Врачи не берутся давать прогнозы о восстановлении фигуриста, сообщает Zakon.kz.

По информации Telegram-канала 112, олимпийского чемпиона не снимают с аппарата искусственной вентиляции легких.



Врачам пока не удается остановить развитие сепсиса и некроз тканей. Не исключена еще одна операционная чистка.

10 января российский фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией. 6 февраля в одной из московских больниц ему ампутировали стопы обеих ног.

10 февраля стало известно, что Роман Костомаров разрешил врачам ампутацию пальцев рук. После этого состояние фигуриста ухудшилось.

В 2006 году Костомаров стал олимпийским чемпионом в танцах на льду. Также является двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы и трехкратным чемпионом России.