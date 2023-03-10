КГД: Срок уплаты налога на транспорт истекает 1 апреля

Комитет государственных доходов напоминает, что уплата физическими лицами налога на транспортные средства за 2022 год производится в срок не позднее 1 апреля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Сумму налога на транспортные средства можно самостоятельно рассчитать с помощью калькулятора на web-портале kgd.gov.kz, либо в мобильном приложении "e-Salyq Azamat", говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем предстоящие к уплате суммы налога, исчисленные налоговыми органами, будут направлены в марте месяце пользователям мобильного приложения АО "Каспи банк" в виде PUSH-уведомлений.

С исчисленными суммами налога можно также ознакомиться в сервисе "Электронные сервисы"→"Сервис предстоящих платежей ФЛ и ИП" мобильного приложения "e-Salyq Azamat" или в мобильном приложении АО "Каспи банк".

Ранее стало известно, что более 800 алматинцев подали заявления на банкротство физлиц.