Пять команд идут без потерь после двух туров Чемпионата КПЛ-2023 по футболу

10 марта завершились игры второго тура казахстанского первенства среди команд Премьер-лиги. По его итогам во главе турнирной таблицы красуются пять футбольных клубов, которые не потеряли очков в двух стартовых турах, сообщает Zakon.kz.

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В первый игровой день второго тура Чемпионата КПЛ-2023 предсказуемые и уверенные победы одержали "Актобе", "Астана" и "Ордабасы". Эта тройка, изначальные фавориты нынешнего первенства, сразу убежали в отрыв. Во второй игровой день костанайский "Тобол" на последних минутах матча на Центральном стадионе Алматы вырвал победу у актауского "Каспия" – 1:0 – благодаря голу Сержа Дебле.

Аналогичный счет 1:0 был зафиксирован в поединке между петропавловским "Кызылжаром" и "Мактааралом" (Туркестанская область). Североказахстанцы добились успеха за счет активных действий Максима Чиканчи.

"Атырау" на своем поле переиграл "Кайсар" из Кызылорды – 2:1. Нельзя не отметить первую победу в сезоне молодых футболистов "Кайрата", алматинцы были сильнее на выезде павлодарского "Аксу" – 3:1.

Таким образом, после второго тура во главе турнирной таблицы Чемпионата КПЛ-2023 стоят пять клубов.

Также есть неудачники старта сезона, которые не набрали еще ни одного очка. Из лидирующей группы кто-то уже потеряет баллы в следующем туре. Центральный матч не только третьего тура, но и начала сезона пройдет в "Астане" 14 марта, где одноименный клуб примет "Актобе". Встречаются чемпион и серебряный призер прошлого первенства.