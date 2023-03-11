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За ложное банкротство казахстанцам грозит штраф в 700 тысяч тенге

За ложное банкротство казахстанцам грозит штраф в 700 тысяч тенге Фото: freepik
12 с половиной тысяч казахстанцев захотели объявить себя банкротами за неделю. В ДГД предупреждают, что за ложное банкротство грозит штраф в 700 тысяч тенге сообщает Zakon.kz.

Больше всего заявок подано в Туркестанской и Алматинской областях, а также городе Алматы. Чуть больше восьмисот заявлений принято в Астане, передает Astana TV.

Заявки будут рассмотрены в течение 15 дней.

"Если не будет подпадать, мотивирован будет отказ, будет указано в связи с чем. После устранения заявитель по истечении трех месяцев обратиться еще раз. А если будет применяться в отношении данного физлица, то в течение 6 месяцев будет проводиться финмониторинг". Руководитель управления по работе с задолженностью ДГД ПО городу Астане Исабек Зауытбекулы



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Объявить себя банкротом гражданин может, если его долг перед банком или микрофинансовой организацией не превышает 5 миллионов тенге. При этом, обязательства по займу не выполнялись на протяжении года. На нем также не должно числиться имущества. Но переписывать его в целях обмануть государство не стоит.

"Если должник специально уклонился либо переписал имущество на родственника, то принятое заявление аннулируется. Предусмотрены штрафные санкции - от 15 МРП до 200 МРП". Руководитель управления по работе с задолженностью ДГД ПО городу Астане Исабек Зауытбекулы


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С 3 марта в Казахстане начинает действовать закон о банкротстве. Закон не станет амнистией для казахстанцев и повлечет множество последствий для заемщиков, которые признают себя банкротами.

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