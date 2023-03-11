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Неизвестный захватил заложников в аптеке немецкого города Карлсруэ

Неизвестный захватил заложников в аптеке немецкого города Карлсруэ Фото: Polizei Der Beruf Baden-Württemberg
Полиция немецкого города Карлсруэ в федеральной земле Баден-Вюртемберг проводит специальную операцию по освобождению заложников, захваченных неизвестным в одной из городских аптек, сообщает Zakon.kz.

Злоумышленник за освобождение заложников требует €1 млн, пишет агентство DPA.

Район возле площади Фестплац оцеплен. Сообщается, что на место происшествия уже выехал спецназ.

Очевидец рассказал изданию Bild, что полицейские попросили все магазины в окрестностях временно закрыться. Жителей оцепленного района, которым не разрешают пройти домой, временно разместили в школе. Из-за операции в районе было отменено два культурных мероприятия. Тем не менее, представитель полиции сказал журналистам, что непосредственной опасности для местных жителей инцидент не представляет.

10 марта в немецком Гамбурге не менее семи человек погибли в результате стрельбы.

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