Неизвестный захватил заложников в аптеке немецкого города Карлсруэ

Полиция немецкого города Карлсруэ в федеральной земле Баден-Вюртемберг проводит специальную операцию по освобождению заложников, захваченных неизвестным в одной из городских аптек, сообщает Zakon.kz.

Злоумышленник за освобождение заложников требует €1 млн, пишет агентство DPA.

Район возле площади Фестплац оцеплен. Сообщается, что на место происшествия уже выехал спецназ.

Очевидец рассказал изданию Bild, что полицейские попросили все магазины в окрестностях временно закрыться. Жителей оцепленного района, которым не разрешают пройти домой, временно разместили в школе. Из-за операции в районе было отменено два культурных мероприятия. Тем не менее, представитель полиции сказал журналистам, что непосредственной опасности для местных жителей инцидент не представляет.

10 марта в немецком Гамбурге не менее семи человек погибли в результате стрельбы.