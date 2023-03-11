Взрывать лед на реке начали в ВКО

Для дробления взрывают лед на реке Бухтарма . Работы будут проводить четыре дня, сообщает Zakon.kz.

Противопаводковые мероприятия начали активно проводить в Восточно-Казахстанской области. Для дробления льда на реке Бухтарма спасатели проводят взрывные работы, передает пресс-служба акимата Восточно-Казахстанской области.

"10 марта лед взрывали вблизи села Тургусун на площади 20000 кв.м. В течение еще яетырех дней взрывные работы на реке пройдут вблизи сел Малеевск, Богатырево, Быково и поселка Зубовск". Пресс-служба акимата ВКО

В зоне подтопления талыми водами находятся 12 населенных пунктов области. Для избежания паводков, власти региона вывозят снег и расчищают водоотводные каналы, мосты, арыки, водопропускные трубы и подсыпают дамбы.

В Западно-Казахстанской области уровень воды в реках достигает опасного уровня. В департаменте по ЧС усиливают меры реагирования.

10 марта вечером Уральск остался без водоснабжения из-за затопления насосных станций талыми водами.