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Католическая церковь Германии начнет благословлять однополые браки

Католическая церковь Германии начнет благословлять однополые браки Фото: pixabay
Большинство епископов проголосовали "за" реформаторские изменения в церковной жизни католиков Германии, сообщает Zakon.kz.

Съезд "Синодальный путь" во Франкфурте-на-Майне прошел 10 марта. На нем собрались епископы, которые почти единогласно приняли решение в пользу однополых браков: "за" выступили 93% собравшихся, пишет DW.

По решению съезда будет разработано руководство по благословению пар различных констелляций. Священников больше не будут преследовать за соответствующий обряд.

В Казахстане летом 2022 года запретили к прокату мультфильм "Базз Лайтер" производства Дисней после высказываний режиссера комедийного фильма "Келинка Сабина" Нуртаса Адамбая о пропаганде ЛГБТ в картине.

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