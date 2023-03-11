Католическая церковь Германии начнет благословлять однополые браки

Большинство епископов проголосовали "за" реформаторские изменения в церковной жизни католиков Германии, сообщает Zakon.kz.

Съезд "Синодальный путь" во Франкфурте-на-Майне прошел 10 марта. На нем собрались епископы, которые почти единогласно приняли решение в пользу однополых браков: "за" выступили 93% собравшихся, пишет DW.

По решению съезда будет разработано руководство по благословению пар различных констелляций. Священников больше не будут преследовать за соответствующий обряд.

В Казахстане летом 2022 года запретили к прокату мультфильм "Базз Лайтер" производства Дисней после высказываний режиссера комедийного фильма "Келинка Сабина" Нуртаса Адамбая о пропаганде ЛГБТ в картине.