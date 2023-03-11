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Студентов медколледжа в Уральске эвакуировали из общежития из-за потопа

медколледж Фото: скриншот с видео
140 студентов медицинского колледжа в Уральске эвакуировали из общежития из-за потопа в подвале, сообщает Zakon.kz.

Затопление произошло 10 марта. В здании пришлось отключить электричество из-за того, что электрощитовая расположена в подвале, пишет "Уральская неделя".

"Целый день вода фонтаном хлещет из унитазов, мы не успеваем воду откачивать", — рассказала представитель ИП "Хайрекешева", которое управляет этим общежитием.

По ее словам, они целый день не могли получить помощь от департамента по ЧС, бригада приехала только к 20:00.


"Общежитие построили в 2020 году, с таким бедствием сталкиваемся в первый раз", — сказали сотрудники управляющей компании.

По их словам, эвакуированные студенты отправились на ночь к родственникам, знакомым, некоторых забрали к себе преподаватели.

Вода продолжает прибывать в подвал здания.

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