Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Сильный дождь в Австралии вызвал эвакуацию населения из-за наводнения

Сильный дождь в Австралии вызвал эвакуацию населения из-за наводнения Фото: pixabay
Службы экстренной помощи в австралийском штате Квинсленд в субботу эвакуировали жителей на возвышенность, после того, как рекордные наводнения, вызванные проливным дождем, обрушились на северо-запад региона, сообщает Zakon.kz.

Пятьдесят три жителя изолированного города Бурктаун в Персидском заливе, расположенного примерно в 2115 км к северо-западу от столицы штата Брисбен, были эвакуированы после того, как сильный дождь вызвал наводнение в начале этой недели, сообщила местная полиция в субботу.

Полиция координировала эвакуацию людей с помощью вертолета в горнодобывающий город Маунт Айза, расположенный в 425 км к югу.

Около 100 жителей остались в городе, а полиция призвала к полной эвакуации в субботу, поскольку национальный синоптик предсказал, что уровень рек в этом районе достигнет пика в воскресенье.

Чрезвычайная ситуация возникает после частых наводнений на востоке Австралии в течение последних двух лет из-за многолетнего погодного явления Ла-Нинья, в том числе наводнения "once in a century" (раз в столетие), которые обрушились на отдаленные районы соседней Северной территории в январе.

В Бурктауне уровень наводнения превысил рекордный показатель марта 2011 года - 6,87 метра после того, как в четверг и пятницу выпало до 293 мм осадков, сообщило ранее Метеорологическое бюро.

Читайте также

Студентов медколледжа в Уральске эвакуировали из общежития из-за потопа

Женщина провалилась под лед в Атырау

Главное к утру: Уральск без воды, штрафы за лжебанкротство

Мухит Турсынали
Австралия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке
Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке
В Казахстане изменили дату празднования Дня учителя
В Казахстане изменили дату празднования Дня учителя
Пора выходить из зимней спячки: гороскоп на 10 марта
Пора выходить из зимней спячки: гороскоп на 10 марта
Три водителя Lada устроили беспредел на дорогах Алматы
Три водителя Lada устроили беспредел на дорогах Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления