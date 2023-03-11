Сильный дождь в Австралии вызвал эвакуацию населения из-за наводнения

Службы экстренной помощи в австралийском штате Квинсленд в субботу эвакуировали жителей на возвышенность, после того, как рекордные наводнения, вызванные проливным дождем, обрушились на северо-запад региона, сообщает Zakon.kz.

Пятьдесят три жителя изолированного города Бурктаун в Персидском заливе, расположенного примерно в 2115 км к северо-западу от столицы штата Брисбен, были эвакуированы после того, как сильный дождь вызвал наводнение в начале этой недели, сообщила местная полиция в субботу.

Полиция координировала эвакуацию людей с помощью вертолета в горнодобывающий город Маунт Айза, расположенный в 425 км к югу.

Около 100 жителей остались в городе, а полиция призвала к полной эвакуации в субботу, поскольку национальный синоптик предсказал, что уровень рек в этом районе достигнет пика в воскресенье.

Чрезвычайная ситуация возникает после частых наводнений на востоке Австралии в течение последних двух лет из-за многолетнего погодного явления Ла-Нинья, в том числе наводнения "once in a century" (раз в столетие), которые обрушились на отдаленные районы соседней Северной территории в январе.

В Бурктауне уровень наводнения превысил рекордный показатель марта 2011 года - 6,87 метра после того, как в четверг и пятницу выпало до 293 мм осадков, сообщило ранее Метеорологическое бюро.