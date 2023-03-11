Верховный комиссар ООН по правам человека посетит Казахстан
Фото: freepik
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк совершит пятидневный визит в Узбекистан и Казахстан по приглашению двух стран Центральной Азии, начиная с 13 марта, сообщает Zakon.kz.
Верховный комиссар посетит Казахстан с 16 по 17 марта. Он
встретится с высокопоставленными государственными лицами, омбудсменами,
сотрудниками ООН и представителями организаций гражданского общества.
В ходе визита в Казахстан Тюрк посетит столицу Астану, где он выступит на мероприятии, посвященном 75-летию Всеобщей декларации прав человека.
17 марта верховный комиссар проведет пресс-конференцию в Астане с представителями СМИ.
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