Верховный комиссар ООН по правам человека посетит Казахстан

Фото: freepik

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк совершит пятидневный визит в Узбекистан и Казахстан по приглашению двух стран Центральной Азии, начиная с 13 марта, сообщает Zakon.kz.

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