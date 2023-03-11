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Кадры со спасением мужчины опубликовали полицейские Алматы

Кадры со спасением мужчины опубликовали полицейские Алматы Фото: Polisia.kz
Кадры с операции по спасению мужчины, пытавшегося свести счеты с жизнью, спрыгнув с моста, обнародовали полицейские Алматы, сообщает Zakon.kz.

На тревожный сигнал горожан отреагировал экипаж “Буран-317”.

"Около 19.00 часов получили вызов о том, что неизвестный мужчина хочет прыгнуть с пешеходного моста по проспекту Суюнбая. Мы прибыли к месту в течение трех минут. Вместе с напарником стали уговаривать мужчину, не совершать опрометчивых поступков", – сообщил сотрудник полка патрульной полиции УМПС Кудайберген Тогжанов.

Старший патрульного экипажа Санжар Абдраимов уточнил, что счет шел на секунды.

"Он уже стоял за перилами данного моста. Отходил от нас все дальше и дальше, вел себя неадекватно. На наши вопросы не реагировал. Мы отвлекали его, беседовали, и потихонечку приближались к нему поближе, чтобы вытащить его из-за перил. В этот момент другие наши коллеги находились внизу, на проезжей части, и обеспечивали дорожную безопасность. Подогнали фуру под мост, на случай, если мужчина все-таки прыгнет, чтобы он не получил серьезных травм. В какой-то момент нам удалось схватить его. Получается, общими усилиями нам удалось вытащить его на безопасное место".Санжар Абдраимов

Позже выяснилось, что мужчина, который хотел совершить самоубийство, был пьян. Он сказал, что поссорился с девушкой и потерял жизненный смысл.


В полиции отметили, что патрульный полицейский Санжар Абдраимов уже второй раз спасает людей с моста. В первый раз это произошло в ноябре 2015 года, когда он спас жизнь девушке, которая пыталась прыгнуть с моста на автомобильной развязке на пересечении улиц Кабдолова и Саина.

За свой отважный и благородный поступок страж порядка был награжден государственной медалью "Ерлігі үшін".

Сержанту полиции Санжару Абдраимову вручили эту награду в 2016 году накануне Дня защитника Отечества.

Стражей порядка наградила прокуратура Алматы. За отважный поступок им подарили именные наручные часы.

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