Как борются с паводками в ЗКО, рассказали в МЧС

В МЧС рассказали, какие противопаводковые мероприятия проходят в Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет" на гидропосту "Деркул-Таскала" в селе Таскала, по состоянию на утро 11 марта уровень воды в реке Деркул составляет 544 см, только за сутки произошло увеличение уровня на 158 см. На реке Чижа-2 в поселке Чижа-2 уровень воды составляет 799 см.

В зоне возможного подтопления находятся 2 населенных пункта Таскалинского района и 8 населенных пунктов в р-не Байтерек.

На местах организовано дежурство из числа представителей акиматов и ДЧС. На регулярной основе проводится мониторинг водоемов.

На случай осложнения ситуации спасательные подразделения и техника доставлены в поселок Таскала Таскалинского р-на и в поселок Зеленое, проведено оповещение населения.

Планируется проведение облета территории Таскалинского района и района Байтерек на вертолете "Казавиаспас".

Температура воздуха по области от 2 до 8 градусов тепла днем, ночью от 0 до – 5 мороза. Толщина льда на реке Деркул – 90 см.

Промерзание почвы составляет 115 см, что создает риски для впитывания землей талых вод при скоротечном таянии.

По состоянию на утро 11 марта зарегистрировано 10 фактов подтопления подвальных помещений различных объектов. 13 фактов подтопления придомовых территории частных домов Уральска. Жертв и пострадавших нет, отгон скота не осуществлялся.

С 28 февраля на базе ДЧС ЗКО создан областной оперативный противопаводковый штаб, с 9 марта года штаб переведен на круглосуточный режим работы.

За один день местные исполнительные органы (МИО) вывезли 6573 м³ снега. Всего вывезено – 315015 м³ снега.

Местными исполнительными органами (МИО) было откачано 33141 м³ талой воды (в том числе 2345 м³ в г. Уральск, 12000 м³ в Акжаикском районе, 3737 м³ в районе Бәйтерек, 1100 м³ в Таскалинском районе, 7130 м³ в Бурлинском районе, 1799 м³ в Жангалинском районе, 3220 м³ в Теректинском районе, 160 м³ в Каратобинском районе, 670 м³ в Чингирлауском районе и 980 м³ в Сырымском районе). Общий объем откачанной воды составил 80213,6 м³.

По данным МЧС, в проведении аварийно-спасательных и неотложных работ было задействовано:

1142 человек;

362 единиц техники;

138 единиц мотопомп;

178 единицы водооткачивающей техники.

Отработано 517 звонков от населения.

Силами воинской части 5517 в количестве уложены 25 мешкотар и заготовлены 1500 мешкотар для предотвращения угрозы подтопления талыми водами жилых домов.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и проведения профилактических мер, а также для повышения осведомленности о безопасности во время наводнений, была организована работа по распространению информационных памяток среди населения. За один день было распространено 7649 информационных памяток, а общее количество распространенных памяток за все время составило 24999.

Жительница Атырау переходила реку по льду и провалилась. Спасатели прибыли на место вовремя и смогли спасти пострадавшую.

