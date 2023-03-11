В ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение

В РГП "Казгидромет" поделились штормовым предупреждением на 12 марта. По прогнозам синоптиков, на востоке республики ожидаются сильные осадки, на юге, юго-востоке – сильный дождь. На западе страны ожидаются сильные порывы ветра до 20 м/с, сообщает Zakon.kz.

По данным "Казгидромета", под влиянием ложбины циклона, а также с прохождением атмосферных фронтальных разделов, связанных с ней, на большей части Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега, на востоке республики – сильные осадки, на юге, юго-востоке – сильный дождь. Лишь на западе страны ожидается погода без осадков. По республике ожидаются туман, усиление ветра, гололед, на юге, юго-востоке страны – гроза.



На юго-западе, востоке, в горных районах Жамбылской, ночью и утром на западе, юге, в горных, предгорных районах Туркестанской, утром и днем на юге, в горных районах Алматинской, днем в горных районах Жетысуской области ожидается сильный дождь. Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской, Абайской областей ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

Штормовое предупреждение по регионам и городам:

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман.

На севере, востоке Акмолинской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, юге, востоке области – туман.

В ночное и утреннее время на юге, севере и востоке Атырауской области ожидается туман. Днем на западе, востоке и юге области скорость ветра составит 15-20 м/с, направление ветра юго-восточное. В городе Атырау в ночное и утреннее время также ожидается туман. Днем порывы ветра составят 15-18 м/с, направление ветра также юго-восточное.

В центральной части Мангистауской области, на юге ожидается пыльная буря, вызванная юго-восточным ветром. На большей части области скорость ветра составит 15-20 м/с с порывами. Днем на западе и в центре области порывы могут достигать временами 23 м/с. В городе Актау также ожидается юго-восточный ветер с порывами 15-20 м/с.

В Астане ночью и утром ожидаются гололед, туман.

На севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, но затем изменится на юго-восточный. Днем скорость ветра составит 15-20 м/с на большей части области. В городе Уральске в ночное и утреннее время также ожидается туман. Ветер северо-восточный, но затем изменится на юго-восточный. Днем скорость ветра составит 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, востоке Павлодарской области ожидается гололед.

Ночью на севере, западе, днем на севере, востоке Актюбинской области ожидается гололед. На большей части области – туман. В северной половине области на дорогах сохраняется гололедица. В Актобе днем ожидается гололед. Ночью и утром – туман. На дорогах сохраняется гололедица.

На востоке, юге Костанайской области ожидаются туман, гололед.

В период 11-14 марта в связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова и ожидаемыми сильными осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

