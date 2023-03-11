Великобритания заплатит Франции $576 млн для борьбы с нелегальной иммиграцией

Великобритания заявила в пятницу, что выплатит 576 миллионов долларов США в течение следующих трех лет в рамках сделки с Францией по борьбе с нелегальной иммиграцией через пролив Ла-Манш, сообщает Zakon.kz.

О сделке было объявлено во время совместного саммита премьер-министра Великобритании Риши Сунака и его французского коллеги Эммануэля Макрона в Париже в пятницу, пишет CNN.

Эти деньги пойдут на финансирование нового центра содержания под стражей для мигрантов во Франции и развертывание 500 французских агентов службы безопасности и поддержки, "чтобы обеспечить максимально быстрое обнаружение попыток пересечения границы" на небольших лодках, говорится в совместном заявлении двух стран.

"Уровень амбиций этого плана — именно то, что нам нужно", — сказал Макрон, добавив, что "это соглашение не между Великобританией и Францией, а между Великобританией и ЕС".

Сунак, который подвергается критике со стороны группы по правам человека за его шаги по блокированию иммиграции через каналы с помощью нового закона, который критикуется как расистский, незаконный и неработоспособный , сказал, что Великобритания "всегда будет соблюдать обязательства по международным договорам".

В Великобритании наблюдается рост числа нелегальных мигрантов, которые платят бандам торговцев людьми за то, чтобы они переправляли их в Великобританию на небольших неморских лодках. Многие из этих лодок затонули, и люди погибли.

26 февраля по меньшей мере 30 мигрантов утонули после того, как лодка развалилась у южного побережья Италии.

