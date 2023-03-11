В Мексике нашли девочку, похищенную в 2018 году из торгового центра Вашингтона

ФБР сообщило, что девочка из США, пропавшая без вести в октябре 2018 года, была найдена живой и здоровой в Мексике, сообщает Zakon.kz.

В последний раз ее видели во время визита под надзором со своей матерью, которая была арестована годом позже, в сентябре 2019 года в Мексике, передает Sky News.

Твистом ситуации является то, что Аранса Мария Очоа Лопес, находившаяся в приемной семье, была похищена своей биологической матерью из торгового центра в Ванкувере, штат Вашингтон, когда ей было четыре года.

С 2019 года, с момента ареста родной матери, Аранса, которой сейчас 8 лет, числилась пропавшей без вести, пока в феврале 2023 года власти США не нашли ее в штате Мичоакан, Мексика.

Ее доставили в США специальные агенты ФБР, сообщило в среду отделение бюро в Сиэтле.