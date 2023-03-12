Взрыв на мероприятии для журналистов произошел в Афганистане

Взрывное устройство привел в действие смертник во время мероприятия в культурном центре "Тебиян‎" в афганском Мазари-Шарифе , где чествовали журналистов, сообщает Zakon.kz.

Взрыв прозвучал в культурном центре столицы афганской провинции Балх Мазари-Шарифе после того, как туда прибыли журналисты, сообщает местное издание TOLOnews. Ранения получили в том числе и находившиеся на праздновании дети.

"В Мазари-Шарифа в Культурном центре Табьян произошел взрыв. К сожалению, пятеро журналистов и трое детей получили ранения. Состояние раненых удовлетворительное", — сообщил Мохаммад Асиф Вазири, представитель службы безопасности Балха.

По сообщению издания Sputnik, взрывное устройство в действие привел террорист-смертник. По данным издания, в теракте погибли 7 человек, ранения получили еще 14.

На мероприятие, посвященное журналистам, собрались местные чиновники, а также священнослужители и сами журналисты. Представители изданий Афганистана выступили с призывами защитить коллег от атак и обеспечить им безопасность.

Ни одна организация не взяла на себя ответственность за взрыв, сообщают местные СМИ.

10 марта в Израиле террорист открыл огонь в центре Тель-Авива. Задержанный уроженец Палестины ранил трех человек. Один из них получил серьезные травмы, состояние его врачи назвали критическим.