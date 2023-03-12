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Землетрясение зафиксировали алматинские сейсмологи

Землетрясение зафиксировали алматинские сейсмологи Фото: pixabay
Эпицентр землетрясения расположен в 860 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана, сообщает Zakon.kz.

По сообщению специалистов сети сейсмических станций, подземные толчки произошли 12 марта в 05:41 по времени Алматы.

  • Энергетический класс землетрясения 10.4.
  • Магнитуда MPV 4.6.
  • Глубина 15 км.
  • Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Ранее специалисты Института сейсмологии заявили, что на предстоящей неделе на территории города Алматы, а также в Алматинской и Жетысуской областях возможны небольшие толчки ощутимостью до 3-3,5 балла.

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Мария Мельникова
Алматы Афганистан
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