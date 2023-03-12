Минобороны РК завоевали "серебро" на армейских соревнованиях в Пакистане

Команда Минобороны РК заняла второе место на шестых международных армейских соревнованиях, проходивших в антитеррористическом центре в провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане, сообщает Zakon.kz.

И если в 2021 году казахстанские военнослужащие были заявлены на состязаниях в качестве наблюдателей, то в нынешнем – стали полноправными участниками, среди которых были команды вооруженных сил Бахрейна, Иордании, Ирака, Катара, Марокко, Саудовской Аравии, США, Таиланда и Узбекистана. Наблюдали за ходом PATS-2023 представители вооруженных сил Азербайджана, Мьянмы и Нигерии.



Вооруженные силы Казахстана на состязании представили военнослужащие войсковой части 44736 регионального командования "Восток".





Фото: Министерство обороны РК

По условиям соревнований на маршруте протяженностью около 70 км команды, ориентируясь по азимуту, проходили контрольные точки с отработкой заданий. По замыслу организаторов группы двигались по незнакомой пересеченной местности, занятой противником.

"Для нас особенность соревнований была в том, что практически из зимы мы попали в условия 30-градусной жары. Был еще и другой фактор – погружения в новую многонациональную коммуникативную среду. Трое суток подряд, днем и ночью мы отрабатывали задачи на маршруте. Для нас это была отличная проверка боевых навыков и умения работать в любых, в том числе и в экстремальных условиях", – подытожил старший команды полковник Динар Курбанбаев.

Состязания включали обнаружение объектов противника, действия в засаде, стрельбу из автомата Калашникова, корректировку огня артиллерии, оказание неотложной медицинской помощи и эвакуацию раненого, разминирование участка и преодоление водной преграды ночью. При этом учитывалось время прохождения маршрута и качество отработки заданий.