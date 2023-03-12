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Участок дороги вскопали для борьбы с паводком в Атырауской области

Участок дороги вскопали для борьбы с паводком в Атырауской области Фото: скриншот видео
Для борьбы с паводком, в Атырауской области вскопали участок дороги соединяющий населенные пункты Миялы и Жангельдин, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Региональной службе коммуникаций, порталу Мой Город, в последние дни наблюдается большое поступление паводковых вод реки Ойыл из Актюбинской области, что может создать опасность подтопления села Миялы Кызылкогинского района.


"Для уменьшения уровня паводковых вод возле села Миялы, 11 марта в 04:30 было принято решение о вскрытии одного отрезка дороги между населенными пунктами Миялы и Жангельдин с помощью специальной техники", — говорится в сообщении.

Как сообщают в службе, в результате уровень воды вокруг села начал снижаться, и основная масса паводковых вод ушла по руслу реки Жарыпшыккан. Таким образом, появилась возможность предотвращения подтопления населённого пункта.

Также было отмечено, что был вскрыт тот участок дороги, где с прошлого года для таких случаев был оставлен отрезок из песчаной насыпи.

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