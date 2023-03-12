Массовое ДТП в России: 15 пострадавших

Массовое ДТП с участием более чем 20 машин произошло на федеральной трассе в Саратовской области, пострадали по меньшей мере 15 человек, сообщает Zakon.kz.

"В Хвалынском районе Саратовской области около 07:30 на 93-м км автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград произошло столкновение 10 транспортных средств. Впоследствии, в непосредственной близости от места столкновения, произошло еще два ДТП с участием пяти автомобилей. В результате столкновения имеются пострадавшие, их количество уточняется", – говорится на новостном портале МВД России.

По предварительному заключению причиной ДТП мог стать погодный фактор, а именно сильный туман в районе происшествия.













Данные российских СМИ отличаются от официальных данных полиции. Так, например ТАСС в своем Telegram-канале писали о более чем 20 машинах. участвовавших в ДТП.

РИА Новости в своем Telegram-канале писали, что из-за гололеда, а не из-за тумана, как писали представители полиции, столкнулся 21 автомобиль. Также, по их информации, в тяжелом состоянии находится 14-летний подросток с ушибом мозга и переломами костей.

Массовое ДТП случилось и в Венгрии. В результате аварии загорелись 19 авто.

