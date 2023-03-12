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Появились новые фото Ким Чен Ына с дочерью

Появилось новые фото с дочерью Ким Чен Ына Фото: rodong.rep.kp
Ким Чен Ын привел на боевые учения маленькую дочь. Это было седьмое появление Ким Чжу Э на публике, сообщает Zakon.kz.

Официальный информационный ресурс КНДР опубликовал фотографии Ким Чен Ына во время боевых учений огненно-штурмовой роты.

Помимо кадров запуска северокорейских ракет в сторону Западного моря Кореи, можно увидеть фотографии родной дочери вождя КНДР, которая считается его преемницей.

Появилось новые фото с дочерью Ким Чен Ына

Фото: rodong.rep.kp

"Тот день Ким Чен Ын изучил реальную боевую позицию 8-й огневой штурмовой роты подразделения, которому поручено нанести удар по операционному аэродрому противника в направлении западного фронта".В материале на информационном портале Rodong

За учениями наблюдали руководящие работники ЦК ТПК и командиры соединений Корейской Народной Армии.

В материале говорится, что Ким Чен Ын подчеркнул необходимость всегда быть настороже в отношении всевозможных более отчаянных действий по подготовке к войне, проводимых противником в последнее время, а также поддерживать и постоянно тренировать мощный потенциал для подавляющего реагирования и сдерживания их все время, чтобы полностью сдерживать опасность нападения, столкновения на Корейском полуострове.

Также говорится не только о боевых, но и "политических" тренировках, без уточнения, как они проходят.

17 февраля Ким Чен Ын появился на публике с дочерью на футбольном матче.

Кадры запуска северокорейских ракет:

Появилось новые фото с дочерью Ким Чен Ына

Фото: rodong.rep.kp

Появилось новые фото с дочерью Ким Чен Ына

Фото: rodong.rep.kp

Появилось новые фото с дочерью Ким Чен Ына

Фото: rodong.rep.kp

Появилось новые фото с дочерью Ким Чен Ына

Фото: rodong.rep.kp

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