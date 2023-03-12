В одном из районов ЗКО объявлен режим ЧС природного характера

В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба, сообщает Zakon.kz.

В оперативном штабе ДЧС ЗКО сообщили о паводковой ситуации на территории региона по состоянию на 12 марта, передает "Мой Город".

"На 12:00 уровень воды в реках Деркул и Чижа-2 ниже опасной отметки. На опасных участках рек организовано дежурство. Проводится мониторинг водоемов. 11 марта проведен облет территории Уральска, Таскалинского района и района Байтерек. Обследованы состояния русел рек и бассейна Деркул, Чаган и Чижа-2", — пояснили в штабе.

По информации, аким Бурлинского района ввел режим чрезвычайной ситуации местного масштаба в связи с возможным наводнением населенных пунктов и объектов жизнеобеспечения, вызванным природными причинами.

По данным вышеуказанного новостного портала, в Уральске подтопило восемь жилых домов по адресам:

Физкультурная, 1/3. Вода зашла в дом, дом расположен в низине;

Брусиловского, 60. Вода просочилась в зал, фундамент расположен ниже уровня земли;

Саялы, 118. Вода на веранде, дом расположен в низине, фундамент ниже уровня земли;

Яблоневая, 110. Вода в доме;

Талпын, 47. Вода на веранде, дом расположен в низине;

Кобланды батыр, 34. Вода на веранде, дом расположен в низине, снег со двора не вывозился;

Малина, 21/1. Вода просочилась на кухню, дом расположен в низине;

Малина, 23. Вода просочилась в зал, дом расположен в низине.

Во всех домах была откачана вода. В то же время производится откачка талой воды в районах Уральск, Акжаикский, Бурлинский, Таскалинский, Теректинский, Сырымский и Байтерек.