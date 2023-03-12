Спасатели ВКО вытащили из колодца упавшую в него собаку

Спасатели Восточно-Казахстанской области пришли на помощь собаке, упавшей в колодец, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в городе Шемонаиха. Попавшего в беду пса заметила местная жительница и позвонила "112".

Прибыв на место происшествия, сотрудники ПЧ-28 спустились в колодец, и несмотря на то, что испуганная собака не распознала в людях спасителей и отреагировала на их появление агрессивно, аккуратно вытащили животное наверх.





Командир отделения Александр Петелин отметил, что пришлось "вести беседу" с псом и уговаривать его не кусать спасателя.

"Работать с животными спасателям приходится очень часто. И хоть график работы плотный, это не мешает спасателям помогать братьям нашим меньшим. При чрезвычайной ситуации сообщайте по номеру "112". Пресс-служба ДЧС ВКО

Вчера, 11 марта, в Петропавловске спасатели вытащили собаку из ледяной воды.