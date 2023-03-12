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Водителю стало плохо – кроссовер перевернулся в Алматы

ДТП на Тулебаева Фото: Zakon.kz
Компактный кроссовер перевернулся на крышу в результате ДТП в Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль Nissan X-Trail двигался по улице Тулебаева в северном направлении.

По словам водителя, перед улицей Гоголя ей стало плохо. Машину повело в сторону, она вылетела на тротуар и, зацепившись за бордюр, перевернулась на крышу. Опрокидываясь, машина зацепила припаркованный автомобиль Мазда MPV.

Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали водителя, но ничего страшного не нашли, и женщина вернулась на место ДТП.

Все подробности аварии сейчас выясняют сотрудники дорожной полиции.


ДТП на Тулебаева

Фото: Zakon.kz


ДТП на Тулебаева

Фото: Zakon.kz


ДТП на Тулебаева

Фото: Zakon.kz


ДТП на Тулебаева

Фото: Zakon.kz


ДТП на Тулебаева

Фото: Zakon.kz


ДТП на Тулебаева

Фото: Zakon.kz


ДТП на Тулебаева

Фото: Zakon.kz


ДТП на Тулебаева

Фото: Zakon.kz

Прошедшей ночью в Алматы водитель без прав сбил мопед и скрылся.

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