Появились данные об улучшении состояния Романа Костомарова

Появились новые подробности о состоянии олимпийского чемпиона Турина в танцах на льду Романа Костомарова, который продолжает находиться в больнице, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день здоровье Костомарова улучшается по всем показателям, рассказал Sport24 источник. Других подробностей собеседник издания не привел. Однако отмечается, что говорить о поправке спортсмена пока преждевременно. На левой руке чемпиона медики заметили следы сепсиса. Информации о его масштабах пока нет, но может понадобиться новая операция.

Известный фигурист попал в больницу 10 января с двусторонней пневмонией. В начале февраля Костомарову ампутировали обе стопы. Позже стало известно, что у фигуриста поражена четверть головного мозга, а затем СМИ узнали об инсульте у Костомарова. Затем у фигуриста перестал видеть один глаз.



Костомаров продолжает оставаться в больнице подмосковного поселка Коммунарки.