Между молотом и наковальней: в Алматы неравнодушный очевидец пострадал в ДТП
Как выяснилось, автомобиль Toyota Camry двигался по ул.Саина в южном направлении и из-за несоблюдения скоростного режима при плохой погоде (в Алматы идет сильный дождь) водитель не справился с управлением и вылетел с дороги в сторону тротуара, ударился об бордюр, перелетел через арык, снес металлическое ограждение и снова вернулся обратно на проезжую часть.
Очевидцем ДТП стал прохожий. Он тут же подбежал к пострадавшему водителю, открыл его дверь и успел спросить как состояние водителя и нужна ли помощь и в этот момент в него и в Toyota Camry у которой он стоял, врезалась машина Hyundai Accent. От удара Toyota развернуло в обратную сторону, а пешехода с выломанной дверью отбросило на несколько метров в сторону.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
В результате этот неравнодушный пешеход сильно пострадал, его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, как и водителя Toyota Camry.
Водитель Hyundai Accent серьезных травм не получил, его осмотрели медики и он остался на месте ДТП.
Сейчас на месте работают сотрудники дорожной полиции, которые выясняют все подробности этой аварии.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz