Между молотом и наковальней: в Алматы неравнодушный очевидец пострадал в ДТП

В Алматы по ул.Саина между ул.Толе би и ул.Кабдолова произошло ДТП с участием пешехода, который стал очевидцем и в результате пострадавшем в этой аварии, сообщает Zakon.kz

Как выяснилось, автомобиль Toyota Camry двигался по ул.Саина в южном направлении и из-за несоблюдения скоростного режима при плохой погоде (в Алматы идет сильный дождь) водитель не справился с управлением и вылетел с дороги в сторону тротуара, ударился об бордюр, перелетел через арык, снес металлическое ограждение и снова вернулся обратно на проезжую часть.

Очевидцем ДТП стал прохожий. Он тут же подбежал к пострадавшему водителю, открыл его дверь и успел спросить как состояние водителя и нужна ли помощь и в этот момент в него и в Toyota Camry у которой он стоял, врезалась машина Hyundai Accent. От удара Toyota развернуло в обратную сторону, а пешехода с выломанной дверью отбросило на несколько метров в сторону.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В результате этот неравнодушный пешеход сильно пострадал, его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, как и водителя Toyota Camry.

Водитель Hyundai Accent серьезных травм не получил, его осмотрели медики и он остался на месте ДТП.

Сейчас на месте работают сотрудники дорожной полиции, которые выясняют все подробности этой аварии.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz







