Михаил Ломтадзе принял участие в крупнейшей технологической конференции в США

О развитии инноваций в Казахстане, реформах и уникальном опыте Kaspi.kz рассказал Михаил Ломтадзе на конференции Morgan Stanley Technology, Media and Telecom 2023 в Сан-Франциско (США).

Конференция Morgan Stanley Technology, Media and Telecom проводится уже более 30 лет.



Ежегодно она становится главным событием для ведущих технологических компаний и инвесторов во всем мире. На конференции также выступил Илон Маск и руководители Google, Microsoft, PayPal и других ведущих компаний мира.

"На конференции, в первую очередь, мы рассказали про Казахстан, стремительное развитие инноваций и как мы улучшаем жизнь нашим любимым клиентам. Совершенно точно можно сказать, что Казахстан сегодня является для многих стран примером для подражания в развитии уникальных технологичных сервисов. И мы слышали от многих компаний "мы хотим быть как Kaspi.kz". Спасибо всем нашим любимым клиентам и партнерам, что вы с нами. Мы вместе с вами делаем жизнь в Казахстане лучше и продолжаем выводить страну на мировую арену инноваций!". Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе

Во время конференции Михаил также провел индивидуальные встречи с ведущими американскими и международными инвесторами.



