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Боксерша Ангелина Лукас поблагодарила подписчиков

Боксерша Ангелина Лукас поблагодарила подписчиков Фото: Instagram/angelina_lukas1997
Одна их самых красивых спортсменок Казахстана Ангелина Лукас 12 марта отпраздновала день рождения. В связи с этим боксерша на странице в Instagram обратилась к своим фанатам, сообщает Zakon.kz.

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Лукас уточнила, что с каждым годом замечает, что "жизнь не идет, а убегает, каждый миг, каждая минута очень дороги".

"В этой жизни я хочу пожелать себе, чтобы мне всегда на все хватало времени, чтобы позвонить родным, поговорить с друзьями, сделать как можно больше проектов, как можно больше тренироваться. И я задумываюсь, почему в сутках всего 24 часа, а так хочется больше времени потратить с пользой и интересом. Ведь в этом мире столько прекрасных, красивых мест, где бы мне хотелось побывать".Ангелина Лукас

Кроме того, она обратилась к своим подписчикам.

"Спасибо вам всем, что вы рядом со мной, что всегда на связи, поддерживаете, помогаете, мои дорогие подписчики, мои дорогие, близкие и родные люди. Спасибо вам за все! И я обещаю, что буду прославлять Казахстан! Мне стоит только взглянуть на своих родных, и я сразу чувствую прилив сил и энергии, чтобы рваться в бой, побеждать и не сдаваться. Мы одержим много побед вместе".Ангелина Лукас

28 февраля 2023 года Ангелина Лукас поразила казахстанцев идеальной фигурой в купальнике.

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