Нуржан Нуржигитов выслушал вопросы и предложения жуалынцев

Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов встретился с жителями Куренбельского и Жетытобинского сельских округов Жуалынского района.

В соответствии с указом главы государства "О проведении встреч акимов с населением" во встречах приняли участие начальник Департамента полиции Арманбек Баймурзин, а также представители других правоохранительных органов и отраслевых управлений.



Жители села Куренбель задали на собрании в Доме культуры волнующие их вопросы и получили на них ответы. В округ входят два села, в которых насчитывается 394 двора. Есть средняя и основная школы, детский сад, два медицинских учреждения, клуб и библиотека. Села обеспечены природным газом.





Фото: пресс-служба Жамбылской области

В округе зарегистрированы 194 крестьянских хозяйства, которые традиционно занимаются животноводством и полеводством. Фермерам выдано более 101 миллиона тенге субсидий на приобретение техники, удобрений, развитие растениеводства и увеличение поголовья скота.



В текущем году в Куренбеле намерены открыть мини-цех по переработке молока, внедрить дождевальный полив полей и другие проекты.

Куренбельцы спрашивали, когда для них построят спортивный комплекс, мост на автодороге, будут ли протравливать земли. А также их интересовал вопрос, когда округ будет включен в проект по повышению доходов сельчан.





Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Глава региона внимательно выслушал и ответил на волнующие сельчан вопросы, рассказал о социально-экономическом развитии региона, ходе реализации плана его развития. Обратив особое внимание на важность некоторых проблем, обещал рассмотреть возможности их решения. Также сообщил, что по названному выше проекту работают три сельских округа. До 2025 года проектом будут охвачены все села региона.



В таком же формате прошла встреча с населением Жетытобинского сельского округа. В шесть населенных пунктов округа подведены газ и водопровод. По пяти направлениям проекта по повышению доходов сельчан есть продвижение, приняты меры по кредитованию под 2,5 процента.





Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Аким области заострил внимание на том, что наряду с работой над проектом необходимо комплексно решать социальные проблемы. Для этого он поручил ответственным должностным лицам, выгодно используя возможности государственных программ, проводить конкретную работу.



На встрече сельчане поднимали вопросы о нехватке пастбищ, строительстве моста, ремонте улиц и другие важные проблемы. На все их вопросы даны ответы.

Глава региона призвал местных жителей работать рука об руку с акимом округа, поддерживать его, прочувствовать общую ответственность за развитие родного села, края и региона в целом. Только так и можно достичь конкретных результатов в решении проблем.





Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

По окончании встреч Нуржан Нуржигитов провел прием граждан по личным вопросам.

