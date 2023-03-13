МЦРИАП будет координировать сферу цифровых активов

Подготовлен проект постановления правительства Казахстана, который наделяет Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности новыми функциями, сообщает Zakon.kz,

В частности, в документе говорится, что на Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК возлагается руководство и межотраслевая координация в сфере цифровых активов.

Так, в положение о министерстве добавлены новые функции:

обеспечение реализации государственной политики в сфере цифровых активов;

осуществление межотраслевой координации в сфере цифровых активов;

выдает лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу;

утверждение правил представления сведений о доходах цифровых майнеров и цифровых майнинговых пулов в целях налогообложения по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет;

утверждение правил аккредитации цифровых майнинговых пулов;

утверждение правил лицензирования деятельности по цифровому майнингу по согласованию с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений;

проведение аккредитации цифровых майнинговых пулов;

утверждение перечня видов обеспеченных цифровых активов, признаваемых на территории Республики Казахстан;

осуществление государственного контроля в сфере цифровых активов;

ведет государственный реестр лиц, осуществляющих деятельность по выпуску обеспеченных цифровых активов;

ведение реестра аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга;

утверждение правил учета и ведения реестра аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга;

утверждение правил оформления решения о выпуске обеспеченных цифровых активов;

выдача разрешения на выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов;

выдача разрешения на осуществление деятельности по выпуску и обращению обеспеченных цифровых активов

утверждение правил оформления решения о выпуске обеспеченных цифровых активов;

осуществление оценки процессов автоматизации государственных услуг.

Дополнения вносятся в связи с новыми законами "О цифровых активах в Республике Казахстан" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровых активов и информатизации" и вступают в силу с 1 апреля 2023 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 30 марта.