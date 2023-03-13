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МЦРИАП будет координировать сферу цифровых активов

МЦРИАП наделят новыми функциями Фото: Zakon.kz
Подготовлен проект постановления правительства Казахстана, который наделяет Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности новыми функциями, сообщает Zakon.kz,

В частности, в документе говорится, что на Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК возлагается руководство и межотраслевая координация в сфере цифровых активов.

Так, в положение о министерстве добавлены новые функции:

  • обеспечение реализации государственной политики в сфере цифровых активов;
  • осуществление межотраслевой координации в сфере цифровых активов;
  • выдает лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу;
  • утверждение правил представления сведений о доходах цифровых майнеров и цифровых майнинговых пулов в целях налогообложения по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет;
  • утверждение правил аккредитации цифровых майнинговых пулов;
  • утверждение правил лицензирования деятельности по цифровому майнингу по согласованию с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений;
  • проведение аккредитации цифровых майнинговых пулов;
  • утверждение перечня видов обеспеченных цифровых активов, признаваемых на территории Республики Казахстан;
  • осуществление государственного контроля в сфере цифровых активов;
  • ведет государственный реестр лиц, осуществляющих деятельность по выпуску обеспеченных цифровых активов;
  • ведение реестра аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга;
  • утверждение правил учета и ведения реестра аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга;
  • утверждение правил оформления решения о выпуске обеспеченных цифровых активов;
  • выдача разрешения на выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов;
  • выдача разрешения на осуществление деятельности по выпуску и обращению обеспеченных цифровых активов
  • утверждение правил оформления решения о выпуске обеспеченных цифровых активов;
  • осуществление оценки процессов автоматизации государственных услуг.

Дополнения вносятся в связи с новыми законами "О цифровых активах в Республике Казахстан" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровых активов и информатизации" и вступают в силу с 1 апреля 2023 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 30 марта.

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Открытые НПА МЦРИАП Правительство РК Казахстан
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