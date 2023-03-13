МЦРИАП будет координировать сферу цифровых активов
Фото: Zakon.kz
Подготовлен проект постановления правительства Казахстана, который наделяет Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности новыми функциями, сообщает Zakon.kz,
В частности, в документе говорится, что на Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК возлагается руководство и межотраслевая координация в сфере цифровых активов.
Так, в положение о министерстве добавлены новые функции:
- обеспечение реализации государственной политики в сфере цифровых активов;
- осуществление межотраслевой координации в сфере цифровых активов;
- выдает лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу;
- утверждение правил представления сведений о доходах цифровых майнеров и цифровых майнинговых пулов в целях налогообложения по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет;
- утверждение правил аккредитации цифровых майнинговых пулов;
- утверждение правил лицензирования деятельности по цифровому майнингу по согласованию с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений;
- проведение аккредитации цифровых майнинговых пулов;
- утверждение перечня видов обеспеченных цифровых активов, признаваемых на территории Республики Казахстан;
- осуществление государственного контроля в сфере цифровых активов;
- ведет государственный реестр лиц, осуществляющих деятельность по выпуску обеспеченных цифровых активов;
- ведение реестра аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга;
- утверждение правил учета и ведения реестра аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга;
- утверждение правил оформления решения о выпуске обеспеченных цифровых активов;
- выдача разрешения на выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов;
- выдача разрешения на осуществление деятельности по выпуску и обращению обеспеченных цифровых активов
- утверждение правил оформления решения о выпуске обеспеченных цифровых активов;
- осуществление оценки процессов автоматизации государственных услуг.
Дополнения вносятся в связи с новыми законами "О цифровых активах в Республике Казахстан" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровых активов и информатизации" и вступают в силу с 1 апреля 2023 года.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 30 марта.
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