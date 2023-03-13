О развитии системы здравоохранения Алматы премьер-министру Казахстана Алихану Смаилову рассказала заместитель акима Алматы Асем Нусупова, сообщает Zakon.kz.

Особое внимание во время рабочего визита премьер-министр Казахстана было уделено вопросам здравоохранения. В ходе встречи заместитель акима Алматы Асем Нусупова отметила, что население Алматы выросло более чем на 500 тыс. человек за последние 10 лет, одновременно значительно возросла нагрузка на социальную инфраструктуру города. Также произошел рост населения за счет внутристрановой миграции, так и за счет высокого уровня рождаемости.

"Так 3 из 5 новых алматинцев – приезжие. Из 2,2 млн жителей, прикрепленных в поликлиниках города, – 1,6 млн граждан являются алматинцами, остальные 600 тыс. – жители других регионов". Заместитель акима Алматы Асем Нусупова

Она подчеркнула, что сегодня остается высокий спрос на медицинские услуги, особенно в области родовспоможения, онкологии, кардиохирургии, нейрохирургии и травматологии. Так, инфраструктура медицинских организаций не соответствует растущим потребностям города.

"Сегодня более 60% государственных сетей поликлиник перегружены почти в 2 раза, 70% стационаров города требуют полной модернизации и реконструкции". Заместитель акима Алматы Асем Нусупова

По словам Асем Нусуповой, приоритетом развития медицины в Алматы станет первичная медико-санитарная помощь. Планируется строительство 16 поликлиник по принципу полицентричности до 2025 года, а в 2023 году – ожидается открытие 11 поликлиник, а также завершение строительства 2 поликлиник в Ауэзовском и Жетысуском районах. Кроме того, планируется капитальный ремонт 3 выкупленных административных зданий для создания новых поликлиник в Жетысуском районе.

Начато строительства 6 поликлиник в Наурызбайском, Алатауском и Турксибском районах. В 2025 году – 5 поликлиник в Наурызбайском, Алатауском, Медеуском и Турксибском районах. С учетом использования международного опыта, в частности, стандарта ПМСП г. Москвы, предусматривающего зонирование, регламенты, стандарты на основе единой информационной системы., а в 2023 году будут внедрены: триаж-система маршрутизации пациентов в поликлинике при обращении – три "коридора": "зеленый" коридор - в порядке электронной очереди, "желтый коридор" – без записи, "красный коридор"– по неотложным показаниям, наличие в Центрах ПМСП (на 100 посещений) как минимум 8 врачей по востребованным специальностям - терапевт/педиатр, уролог, офтальмолог, хирург, оториноларинголог, кардиолог, невропатолог, эндокринолог, в крупных поликлиниках дополнительно 5 врачей узкоспециализированных специалистов (аллерголог–иммунолог, пульмонолог, гастроэнтеролог, онколог, инфекционист.

Также, предусмотрен переход к системе архивирования результатов диагностических исследований лучевой диагностики и к централизованной обработке данных, единые стандарты ремонта фасадов, кабинетов и инженерных систем и стандартизация оснащения, комфортные зоны ожидания и ресепшн. А также создание ситуационно-аналитического центра при Управлении здравоохранения.