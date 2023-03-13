По тонкому льду: солдат спас подростка в Астане

12 марта в Астане рядовой Национальной гвардии РК спас подростка, ходившего по подтаявшей поверхности Есиля, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы, за общественным порядком в столичном районе "Сарыарка" отвечали рядовой Кирилл Стержанов и патрульные – рядовые Вадим Анохин и Слямхан Орынбасаров.

Они и решили помочь подростку выбраться на берег.

"После произведенного доклада дежурному по войсковым нарядам о происходящем, рядовой Орынбасаров с разрешения старшего начальника направился к подростку – подняв его на руки, донес его в безопасное место". Пресс-служба Национальной гвардии РК

После спасения с 12-летним Алишеров провели беседу и передали родителям. Что касается рядового Слямхана Орынбасарова: его замели другим патрульным из числа резерва и направили в расположение части для смены одежды и обогрева.





Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

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