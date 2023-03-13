Как изменится система здравоохранения в Алматы

Проблемы здравоохранения входит в топ вопросов, волнующих жителей города. Заместитель акима Алматы Асем Нусупова поделилась с журналистом Zakon.kz о мерах по улучшению качества медицинских услуг, оказываемых жителям мегаполиса.

По словам Асем Нусуповой, реализация проекта "Доступная и качественная медицина для каждого", является также одним из приоритетных направлений в вопросах здравоохранения Алматы. Ожидаемый социальный эффект от программы подразумевает увеличение продолжительности жизни граждан с 71,37 лет в 2020 году до 75 лет в 2025 году, а также повышение уровня удовлетворенности населения качеством медицинских услуг с 53,3 % в 2020 году до 80 % в 2025 году

Она отметила, что пока в сфере здравоохранения, есть ряд вопросов и проблем, например отсутствие многопрофильных стационаров в трех районах – Жетысуском, Алатауском и Медеуском. Крайне устаревшая система родовспоможения сейчас в двух ключевых роддомах Алматы – городской родильный дом № 1 и городской родильный дом № 2, помимо этого в учреждениях кадровый дефицит, сейчас роддома нуждаются в 200 специалистах.

До 2025 года, мы планируем модернизацию 10 действующих стационаров и строительство новых (на сумму 295,7 миллиарда тенге, в том числе из республиканского бюджета – 150,9 миллиарда тенге, из местного бюджета – 144,8 млрд. тенге). Планируем реализацию программы доукомплектации медицинских организаций современным оборудованием на 39,6 миллиардов тенге. Также предусматривается подготовка кадров по трехуровневой программе обучения и менеджеров здравоохранения, с ежегодным охватом 3 500 специалистов и 70 менеджеров. Подготовка 400 специалистов с высшим, послевузовским образованием. Заместитель акима Алматы Асем Нусупова

Кроме того, до 2025 года общий объем инвестиций в систему здравоохранения и в подготовку кадров составит 343,9 млрд тенге, за счет местного бюджета – 179,8 млрд и 164,1 млрд тенге за счет республиканского бюджета. В целом, Асем Нусупова резюмировала, что работа в сфере здравоохранения, должна быть планомерной и последовательной.