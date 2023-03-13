Хет-трик форварда сборной Казахстана помог "Металлургу" в плей-офф Кубка Гагарина

В шестой игре серии 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина магнитогорский "Металлург" переиграл екатеринбургский "Автомобилист" – 6:3. Нападающий сборной Казахстана Павел Акользин оформил хет-трик в этом матче, сообщает Zakon.kz.

Тем самым эти три шайбы Павла Акользина подарили шанс его клубу остаться на стадии 1/8 финала и попробовать дальше пробиться в четвертьфинал Кубка Гагарина в седьмом решающем матче.

Хоккеист сборной Казахстана открыл счет в противостоянии с "Автомобилистом" уже на первой минуте поединка.

Далее Акользин вывел свой коллектив вперед при ничейном счете 3:3 в третьем периоде.

А третий гол нападающий "Металлурга" забил за три с половиной минуты до завершения матча. Итоговый счет – 6:3 в пользу клуба из Магнитогорска. На данный час счет в этой серии – 3:3. Седьмая, решающая встреча между "Автомобилистом" и "Металлургом" состоится в Екатеринбурге 14 марта.

