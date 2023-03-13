Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Хет-трик форварда сборной Казахстана помог "Металлургу" в плей-офф Кубка Гагарина

Хоккей Герой КХЛ Фото: Instagram/akol25
В шестой игре серии 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина магнитогорский "Металлург" переиграл екатеринбургский "Автомобилист" – 6:3. Нападающий сборной Казахстана Павел Акользин оформил хет-трик в этом матче, сообщает Zakon.kz.

Тем самым эти три шайбы Павла Акользина подарили шанс его клубу остаться на стадии 1/8 финала и попробовать дальше пробиться в четвертьфинал Кубка Гагарина в седьмом решающем матче. 

Хоккеист сборной Казахстана открыл счет в противостоянии с "Автомобилистом" уже на первой минуте поединка. 

Далее Акользин вывел свой коллектив вперед при ничейном счете 3:3 в третьем периоде. 

А третий гол нападающий "Металлурга" забил за три с половиной минуты до завершения матча. Итоговый счет – 6:3 в пользу клуба из Магнитогорска. На данный час счет в этой серии – 3:3. Седьмая, решающая встреча между "Автомобилистом" и "Металлургом" состоится в Екатеринбурге 14 марта. 

Читайте также

Боксерша Ангелина Лукас поблагодарила подписчиков

Гимнастка Эльжана Таниева стала бронзовой медалисткой Гран-при в Испании

Шавкату Рахмонову вручили орден в аэропорту Алматы

Куандык Шынасилов
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 марта
Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 марта
Уилла Смита высмеяли на Оскаре
Уилла Смита высмеяли на церемонии "Оскар"
Гендиректор "Алматинских теплосетей" осужден к штрафу в 560 млн тенге
Гендиректор "Алматинских теплосетей" осужден к штрафу в 560 млн тенге
Казахстанский военнослужащий исполнил песню "Нелюбимая" в шоу Андрея Малахова
Казахстанский военнослужащий исполнил песню "Нелюбимая" в шоу Андрея Малахова
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления