Какие объекты здравоохранения появятся в Алматы

Алматы постоянно расширяется и продолжает быть точкой притяжения жителей из других городов и стран. При таких условиях темпа роста мегаполиса, возникает нехватка мест в школах, детских садах и в больницах. Zakon.kz выяснял, какие объекты здравоохранения сейчас строит акимат.

Сегодня, власти города эффективно решают вопросы медицинского обслуживания населения. Как сообщили в акимате, строительство объектов здравоохранения – одно из ключевых направлений развития города.

Так, для повышения качества медицинской помощи населению в Алматы, планируют ввести в эксплуатацию не только новые медучреждения, но и модернизировать действующие объекты здравоохранения.

Для снижения загруженности медицинских учреждений в этом году проектируется строительство 4 объектов, из них:

Строительство нового лечебного корпуса на 500 коек Центральной городской клинической больницы. Территория организации с приемным отделением будет отвечать всем требованиям триаж-сортировки, а реанимационные и клинические отделения – международным стандартам чистых помещений.

Строительство городского онкологического центра на 250 коек, подразумевает создание современной инфраструктуры онкологической помощи, где будут функционировать современное отделение лучевой терапии с 3-я линейными ускорителями, ПЭТ-центром и сцинтиграфией.

Строительство многопрофильной больницы в Алатауском районе на 500 коек, с перинатальным центром на 200 коек. Появление такой инфраструктуры решит ряд проблем, а именно: появится многопрофильная клиника, сократится срок доставки экстренных и ожидающих госпитализаций плановых больных. Кроме того, появление больницы, поможет развитию службы родовспоможения в районе, где рождаемость выше общегородской в 1,5 раза. Стоит отметить, что медицинский объект оснастят современным оборудованием и технологиями.

Строительство международной больницы на 200 коек в Алматы по проекту государственно-частного партнерства, предполагает открытие больницы на 200 коек и консультационно-диагностический центр согласно стандартам JCI (Joint Commission International), которые являются главным критерием в области качества и безопасности для медицинских учреждений. Также планируется создание центра по обучению хирургов при Университетской Клинике Страсбурга совместно с институтом телехирургии IRCAD.

Что касается модернизации действующих объектов здравоохранения, то в городской клинической больнице №7, сделают реконструкцию операционного блока и внедрят новые технологии гибридной ангиографии для растущей потребности пациентов с болезнями системы кровообращения. Между тем, в городской клинической больнице №4, создадут современный центр травматологии и ортопедии, приведут в соответствие требованиям "triage" (медицинская сортировка) с разделением приемного отделения на детское и взрослое.

Кроме того, на базе алматинской железнодорожной больницы создадут кластерную больницу, объединив родильные дома, а также взрослого и детского стационаров. Также власти города, планируют реорганизовать городские родильные дома №1 и №2, со сносом старых и строительством на их месте новых современных корпусов. Такие меры позволят увеличить коечную мощность и привести функционал организаций в соответствие международным и национальным стандартам.