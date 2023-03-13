Британская пара с 22 детьми рассказала о главной трудности

Ноэль и Сью Рэдфорды поженились в 1993 году. У них 22 ребенка и их по праву называют самой большой семьей Великобритании, сообщает Zakon.kz.

Семья проживает в Моркаме, графство Ланкашир, в доме, который раньше был домом престарелых.



Сью и Ноэль познакомились, когда Сью было семь лет, а к 14 годам она уже была беременна и носила ребенка от Ноэля, который был старше ее на четыре года.

Сью и Ноэль – родители Криса (33 года), Софи (29 лет), Хлои (27 лет), Джека (25 лет), Дэниела (24 года), Люка (22 года), Милли (22 года), Кэти (20 лет), Джеймса (19 лет), Элли (17 лет), Эйми (16 лет), Джоша (15 лет), Макса (14 лет), Тилли (12 лет), Оскара (11 лет), Каспера (10 лет), Хэлли (7 лет), Фиби (6 лет), Арчи (5 лет), Бонни (4 года) и Хайди (2 года). К сожалению, семнадцатый ребенок пары, Альфи, скончался в июле 2014 года.

Мать семейства Сью рассказала, что она почти подумывала о разводе с мужем, когда семья погрязла в долгах. Пара, взявшая кредит на открытие бизнеса по производству пирогов, сильно пострадала, когда ящур поразил британский скот в начале 2000-х годов.



Когда миллионы коров и овец убили, чтобы остановить распространение болезни, а экономика Великобритании пострадала на 8 млрд фунтов стерлингов, семье Рэдфорд пришлось нелегко – туризм в их регионе сошел на нет.

"Я даже не могу это описать, это вызвало такой стресс. Вы ложились спать с мыслью о долге, просыпались с мыслью о долге, просыпались ночью с мыслью о долге. Если что-то и могло привести нас к разводу, то только это. Оглядываясь сейчас назад, я искренне думала, что наш брак не выдержит этого". Сью Рэдфорд

Семья оказалась в центре реалити-шоу канала 5 "22 Kids & Counting", а до этого участвовала в шоу "21 Kids & Counting".

Впервые семья попала в заголовки газет в 2008 году после рождения тринадцатого ребенка. С тех пор семейство постоянно участвует в телевизионных реалити-шоу.