Вооруженного мужчину задержали в Алматы

В Алматы полицейские задержали вооруженного мужчину, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники патрульного экипажа "Буран-015" остановили автомобиль Kia в микрорайоне Ожет.

Увидев полицейских, водитель стал нервничать. В салоне авто были найдены травматический пистолет с патронами и боеприпас.

Водитель не смог объяснить от куда у него эти предметы. Назначена экспертиза.

В конце декабря в Шымкенте задержали вооруженного мужчину по подозрению в вымогательстве.