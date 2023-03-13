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Вооруженного мужчину задержали в Алматы

Вооруженного мужчину задержали в Алматы Фото: Zakon.kz
В Алматы полицейские задержали вооруженного мужчину, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники патрульного экипажа "Буран-015" остановили автомобиль Kia в микрорайоне Ожет.

Увидев полицейских, водитель стал нервничать. В салоне авто были найдены травматический пистолет с патронами и боеприпас.

Водитель не смог объяснить от куда у него эти предметы. Назначена экспертиза.

В конце декабря в Шымкенте задержали вооруженного мужчину по подозрению в вымогательстве.

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