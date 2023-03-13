В США 98-летняя бабушка встретилась с внучкой в шестом поколении

98-летняя Корделия Мэй Хокинс имеет более 230 внуков в пяти поколениях. Она впервые взяла на руки свою внучку в шестом поколении, сообщает Zakon.kz.

Жительница американского штата Кентукки – 98-летняя Корделия Мэй Хокинс – взяла на руки семинедельную Жавию Уитакер. Этот момент сняли на фото.



Семья попала на страницы изданий после того, как снимок набрал популярность в соцсетях. Внучка Корделии – 58-летняя Грейси Хауэлл рассказала, что новорожденный младенец стал 622-м потомком Корделии.

История семьи началась в 1940 году, когда 16-летняя Корделия Мэй Хокинс вышла замуж за своего первого мужа, которому на тот момент было 50 лет. Она родила 13 детей, кроме этого, Корделия также была и мачехой десятерым детям мужа от предыдущего брака.

Корделия находится в доме престарелых. В июле 2023 года ей исполнится 99 лет. Несмотря на преклонный возраст, бабушка отличается острым умом и все еще имеет опыт в воспитании детей. В один момент младенец заплакал, но Корделия вмешалась и забрала прапрапраправнучку из рук матери.

Хотя у Корделии было не так много денег, она всегда заботилась о том, чтобы у ее детей была чистая одежда и горячая еда.



"У нее не было никаких современных удобств, ни сушилки, ни посудомоечной машины, ни водопровода. Я помню, как я была подростком, а у нее все еще не было водопровода. Я знаю, что ей было тяжело, но она не жаловалась. Она просто занималась своими делами". внучка Корделии Грейси Хауэлл

Мейделл пережила всех своих мужей, а также многих своих приемных детей, однако ее род продолжает расширяться.