Токаев высказался о памятниках

13 марта Касым-Жомарт Токаев на совещании с акимами и руководителями государственных органов прокомментировал вопрос открытия памятников по стране, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в последнее время стало тенденцией ставить памятники личностям, известным только в одном регионе.

"Местным комиссиям по ономастике не следует этого допускать. Республиканская комиссия должна предупреждать неправомерные решения. Если все будут ставить памятники исключительно своим предкам, в стране воцарятся трайбализм и местничество". Касым-Жомарт Токаев

Президент уточнил, что этот вопрос требует пристального внимания.

Кроме того, заявил глава государства, продолжается практика открытия памятников и бюстов деятелям советского периода, в том числе тем, кто непосредственно был задействован в массовых репрессиях.

"Придумываются биографии, наполненные героическими деяниями, которых в реальной жизни не было. Архивные документы на эту тему или не подтверждают, или полностью отсутствуют. Группы активистов буквально заставляют наших граждан верить в мифологизированные биографии партийно-государственных деятелей советского прошлого". Касым-Жомарт Токаев

Стоит отметить, что на прошедшем совещании были рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического развития регионов страны. Особое внимание было уделено реализации задач, поставленных в Послании народу Казахстана, и исполнению ранее данных поручений президента.