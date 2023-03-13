Главное за день: Токаев провел заседание, режим ЧС в Уральске, хищение муки и фальшивые доллары

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание. Должностные лица "СПК Шымкент" попали под следствие. Спецоперация в Жамбылской области. Главные новости за 13 марта – в подборке Zakon.kz.

13 марта Касым-Жомарт Токаев анонсировал новые инициативы после выборов в Мажилис и маслихаты. Президент подчеркнул, что каждый казахстанец должен почувствовать, что в стране происходят позитивные изменения.

Также глава государства высказался о тех, кто призывает нарушать общественный порядок в стране: "Нельзя допустить действий, ведущих к дестабилизации". По его словам, необходимо предотвращать такие незаконные действия. Люди, сеющие раздор в стране и призывающие нарушать общественный порядок, будут строго наказаны. Он отметил, что борьба с провокациями должна вестись в рамках закона.

Сегодня стало известно, когда приедет глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в Казахстан. Визит состоится 17-18 марта.

Режим ЧС в Уральске

Режим чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба объявили в Уральске из-за угрозы паводков. Затоплены 17 зданий. Коммунальщики работают круглосуточно. Как рассказал заместитель акима города Жандос Дуйсенгалиев, основная причина паводков — это высокий уровень промерзания почвы.

Хищение в крупном размере

Должностные лица "СПК Шымкент" попали под следствие. Их подозревают в хищении муки на 68 миллионов тенге.

Оружие и фальшивые доллары

Комитет национальной безопасности в Жамбылской области провел спецоперацию. Силовики задержали организатора, наладившего законспирированный канал сбыта криминального оружия и фальшивых долларов. Изъяты автоматы Калашникова, гладкоствольные ружья, более 450 боеприпасов и поддельные доллары в особо крупном размере.

Избежал наказания

Весной 2022 года в Рудном мужчина облил керосином и поджег соседку с ребенком. Сегодня стало известно, что мужчина избежал наказания. Он будет проходить принудительное лечение в психиатрическом стационаре.

Страсти по "Оскару"

В США прошла 95-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар". Лучшим актером стал Брендан Фрейзер за роль в фильме "Кит".

А вот Уилла Смита высмеяли на церемонии "Оскар". Американский телеведущий Джимми Киммел выступил с монологом и высмеял поступок актера Уилла Смита на предыдущей церемонии "Оскар", когда тот ударил комика Криса Рока.

Песня о муже-изменнике бьет рекорды

Певица Шакира попала в Книгу рекордов Гиннесса с песней о муже-изменнике. Песня установила сразу 14 мировых рекордов. Как заявила Шакира, эту композицию она создала для всех женщин, которые переживают развод.