Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Главное за день: Токаев провел заседание, режим ЧС в Уральске, хищение муки и фальшивые доллары

Главное за день: Хищения и фальшивые доллары Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание. Должностные лица "СПК Шымкент" попали под следствие. Спецоперация в Жамбылской области. Главные новости за 13 марта – в подборке Zakon.kz.

13 марта Касым-Жомарт Токаев анонсировал новые инициативы после выборов в Мажилис и маслихаты. Президент подчеркнул, что каждый казахстанец должен почувствовать, что в стране происходят позитивные изменения.

Также глава государства высказался о тех, кто призывает нарушать общественный порядок в стране: "Нельзя допустить действий, ведущих к дестабилизации". По его словам, необходимо предотвращать такие незаконные действия. Люди, сеющие раздор в стране и призывающие нарушать общественный порядок, будут строго наказаны. Он отметил, что борьба с провокациями должна вестись в рамках закона.

Сегодня стало известно, когда приедет глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в Казахстан. Визит состоится 17-18 марта. 

Режим ЧС в Уральске

Режим чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба объявили в Уральске из-за угрозы паводков. Затоплены 17 зданий. Коммунальщики работают круглосуточно. Как рассказал заместитель акима города Жандос Дуйсенгалиев, основная причина паводков — это высокий уровень промерзания почвы.

Хищение в крупном размере

Должностные лица "СПК Шымкент" попали под следствие. Их подозревают в хищении муки на 68 миллионов тенге.

Оружие и фальшивые доллары

Комитет национальной безопасности в Жамбылской области провел спецоперацию. Силовики задержали организатора, наладившего законспирированный канал сбыта криминального оружия и фальшивых долларов. Изъяты автоматы Калашникова, гладкоствольные ружья, более 450 боеприпасов и поддельные доллары в особо крупном размере.

Избежал наказания

Весной 2022 года в Рудном мужчина облил керосином и поджег соседку с ребенком. Сегодня стало известно, что мужчина избежал наказания. Он будет проходить принудительное лечение в психиатрическом стационаре.

Страсти по "Оскару" 

В США прошла 95-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар".  Лучшим актером стал Брендан Фрейзер за роль в фильме "Кит".

А вот Уилла Смита высмеяли на церемонии "Оскар". Американский телеведущий Джимми Киммел выступил с монологом и высмеял поступок актера Уилла Смита на предыдущей церемонии "Оскар", когда тот ударил комика Криса Рока.

Песня о муже-изменнике бьет рекорды 

Певица Шакира попала в Книгу рекордов Гиннесса с песней о муже-изменнике. Песня установила сразу 14 мировых рекордов. Как заявила Шакира, эту композицию она создала для всех женщин, которые переживают развод.

Читайте также

В ЦИК рассказали, сколько организаций аккредитовано для наблюдения за выборами

Байден выступил перед американцами в связи с банковским кризисом

Почему плохо работает программа "С дипломом в село", объяснили в МСХ

Анастасия Стативкина
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Уилла Смита высмеяли на Оскаре
Уилла Смита высмеяли на церемонии "Оскар"
Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 марта
Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 марта
Казахстанский военнослужащий исполнил песню "Нелюбимая" в шоу Андрея Малахова
Казахстанский военнослужащий исполнил песню "Нелюбимая" в шоу Андрея Малахова
Гендиректор "Алматинских теплосетей" осужден к штрафу в 560 млн тенге
Гендиректор "Алматинских теплосетей" осужден к штрафу в 560 млн тенге
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления