В акимате озвучили семь основных целей программы развития Алматы

Акимат южной столицы разработал проект "Программа развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года", Zakon.kz изучил новый проект и выделил основные цели программы.

Недавно разработанная программа развития отвечает всем современным задачам и требованиям. Стоит отметить, что при ее разработке была проведена масштабная работа и изучены уже существующие стратегические планы. Кроме этого, проанализировали ситуацию во всех сферах жизни города и обработали тысячи обращений жителей. Программа развития – результат совместной работы властей города и более 130 привлеченных экспертов, специализирующихся в различных сферах деятельности. Команда определила основные цели программы развития – это создание комфортной городской среды и повышение качества жизни во всех районах Алматы.

На основе проведенного анализа с учетом мирового опыта, преимуществ и вызовов, стоящих перед городом, определили 7 основных целей развития Алматы, комплексное достижение которых позволит создать комфортную городскую среду и повысить качество жизни во всех районах города в ближайшие годы.

Комфортная городская среда

Для достижения этой цели в Алматы планируется развитие пяти новых полицентров. Городская среда в них будет формироваться по образцу исторического центра Алматы – с плотной сеткой улиц и застройкой человеческого масштаба.

"На этапе планирования будет предусмотрена вся необходимая жилая, социальная, инженерная, транспортная, цифровая, коммерческая и рекреационная инфраструктура. Благодаря этому полицентры станут компактными и комфортными районами проживания, центрами деловой и общественной активности, создадут основу для роста и "выравнивания" благосостояния горожан. Внимание уделят и историческому центру, культурное и историческое значение которого будет сохранено, при этом проведут программу ревитализации микрорайонов, построенных в советский период". Пресс-служба акимата Алматы

2. Устойчивый экономический рост

Между тем для качественного развития экономики город будет стремиться к созданию более комфортной бизнес-среды и повышению производительности труда через развитие высокотехнологичных и "чистых" производств, креативных индустрий.

Раскрытие туристического потенциала будет способствовать превращению Алматы в одно из наиболее популярных мест для посещения в Центрально-Азиатском регионе. Диверсификация городской экономики, привлечение инвестиций и рост экспорта товаров и услуг будут способствовать росту доходов населения в два раза – до 360 тысяч тенге –и обеспечат выход из "ловушки средних доходов" с объемом ВРП на душу населения на уровне 30 тысяч долларов США к 2030 году.

3. Управляемая урбанизация

Еще одним базовым принципом Программы развития являются вопросы урбанизации. Алматы является ключевой частью агломерации – это центр маятниковой миграции, транзитных пассажирских и грузовых потоков. Сегодня город и Алматинская область тесно связаны во многих процессах и сферах жизнедеятельности. Власти Алматы предлагают ряд мер, направленных на выстраивание эффективно организованной транспортной системы в рамках агломерации, а также единой системы 21 управления отходами с ростом доли переработки до 60% и сокращением формирования отходов у источников до 10%.

Следующим главным критерием успеха и эффективности реализации программы развития станет повышение качества жизни жителей во всех районах города.

4. Социальная устойчивость и стабильность

В Алматы для горожан создадут наиболее оптимальные условия для жизни и здоровья, обучения и работы, самореализации и досуга. Будет создана инклюзивная городская среда, максимально открытая и доступная для каждого жителя города, с равным доступом к объектам образования, здравоохранения, культуры, а также инфраструктуре здорового образа жизни. Алматы – город молодых, где горожане от 14 до 35 лет составляют пятую часть городского населения. Комплексными мерами будут охвачены не только дошкольники, школьники и студенты, но и молодежь, входящая в профессиональную трудовую жизнь. Они будут обеспечены поддержкой со стороны города для получения новых или дополнительных навыков, трудоустройства и улучшения жилищных условий.

Создание благоприятной среды проживания для населения и улучшение экологической ситуации, в том числе улучшение качества атмосферного воздуха, является еще одним приоритетным направлением в реализации программы.

5. Зеленый Алматы

Благоприятная окружающая среда – одна из главных составляющих качества жизни. В дальнейшем развитии города будут обеспечены доступность и увеличение количества парковых пространств, благоустроены парки и скверы, высажено порядка 2,5 млн новых деревьев. Для улучшения качества атмосферного воздуха в Алматы будут предприняты меры по кардинальному сокращению выбросов – на 55 тыс. тонн. Результат будет достигнут путем снижения использования личных автомобилей за счет роста поездок на общественном транспорте, экологизации общественных пассажирских перевозок за счет перевода дизельных автобусов на газ и электротягу, перевода ТЭЦ-2 на газ. Помимо этого, планируется снижение сжигания твердого топлива промышленными предприятиями и населением, проживающим в газифицированных районах.

Еще одна задача, которую реализуют в рамках проекта развития Алматы, направлена на повышение качества и безопасности жизни людей, развитие инфраструктуры и инвестиционной привлекательности, решение транспортных и экологических проблем, эффективность использования энергии и воды, коммунальных служб и качества оказания услуг за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий.

6. Смарт сити

Внедрение принципов и стандартов "смарт сити" будет включать в себя обеспечение цифровизации городской инфраструктуры и городских сервисов для населения. Планируется обеспечить доступность всех городских сервисов онлайн с возможностью оценить их эффективности также в удаленном режиме. Интеграция имеющихся систем позволит получать услуги в области земельных отношений по принципу "одного окна". Объединение баз данных обеспечит городские службы постоянно актуализируемыми данными с возможностью более качественного анализа ситуации и планирования. Единая диспетчерская служба даст возможность городским службам действовать более оперативно и слаженно, а горожанам – получать необходимую помощь с меньшими затратами времени. Создание "цифрового двойника" Алматы позволит не только управлять большими 22 объемами данных, но и актуализировать их в режиме реального времени. Также "цифровой двойник" позволит видеть карту земельных участков города, схемы существующих инженерных сетей.

Вопрос общественной безопасности в городе не теряет своей актуальности. Эта сфера крайне важна и одна из составляющих образ южной столицы.

"Алматы – большой мегаполис. Ежедневно в город приезжают новые жители и тысячи туристов. Помимо этого, в поисках заработка из соседних стран прибывают гастарбайтеры. Поэтому, как и в любом крупном городе, на фоне постоянной миграции населения неизбежны разбои, кражи и нападения. В свою очередь власти города и правоохранительные органы всерьез задумались над этой проблемой. Применяя новые технологии, меры по сохранению безопасности станут эффективнее ", – пресс-служба акимата Алматы.

7. Безопасный город

Для обеспечения общественной безопасности город планирует продолжать внедрение сервисной модели полиции – с шаговой доступностью полицейских служб и созданием партнерства с населением. Будет обеспечено полное освещение всех улиц города и 90-процентное покрытие видеонаблюдением, связанным с центром оперативного управления полиции города. Также будет повышена готовность города к природным и техногенным чрезвычайным ситуациям, обеспечено 100% информирование населения о ЧС, запущена Система раннего оповещения о сильных землетрясениях. Специальное мобильное приложение поможет получить знания о действиях при ЧС, которые можно будет отработать на практике в "Симуляционном учебно-методическом центре".

В целом, проект задает вектор развития Алматы с учетом опыта и практик ведущих городов мира для формирования гармоничного мегаполиса, наиболее эффективно связанного с агломерацией, привлекательного и комфортного места для жизни, работы, досуга горожан и гостей города.