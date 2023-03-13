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Японец получил право на повторный суд после 45 лет в камере смертников

суд над Ивео Хакамада Фото: pixabay
87-летнего Ивао Хакамада осудили за убийство четырех человек в 1968 году, сообщает Zakon.kz.

Суд в Японии разрешил повторное рассмотрение дела Ивео Хакамады, которого считают самым долгоживущим заключенным в камере смертников в мире, сообщает The Guardian.

Хакамада работал в компании по производству мисо, когда его арестовали в 1966 году. Мужчину обвинили в ограблении и убийстве управляющего директора фирмы, его жены и двух детей-подростков.

В 2014 году окружной суд Сидзуока вынес решение о повторном рассмотрении дела. Суд признал, что следователи могли подбросить улики. Этому свидетельствовал анализ ДНК крови на вещах жертв – кровь не принадлежала Хакамаде.

Япония, единственная страна Большой семерки наряду с США, сохранившая смертную казнь. Заключенных, приговоренных к смертной казни, извещают об исполнении только утром в день казни. Хакамада провел большую часть заключения в камере смертников.

Группы противников смертной казни приветствовали решение суда и заявили, что повторный суд должен состояться пока Хакамада еще может принимать участие в слушаниях.

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