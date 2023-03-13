Пыльная буря, туман, метель, гололед: прогноз погоды на 14 марта в Казахстане

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 14 марта 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", большая часть страны по-прежнему будет находится под влиянием отрога антициклона, ожидается преимущественно погода без осадков.

Как отметили синоптики, лишь через запад, северо-запад, север республики будут проходить атмосферные фронтальные разделы с чем ожидаются осадки в виде дождя и снега.

По республике также ожидаются туман, усиление ветра, гололед, на северо-западе, севере – низовая метель, на юго-западе, западе страны – пыльная буря.

На востоке Костанайской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

В Астане –переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем +2+4°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +12+14°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +19+21°С.