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В двух странах Южной Африки из-за циклона "Фредди" погибли 15 человек

вода Фото: pixabay
За сутки в Малави и Мозамбике из-за тропического циклона "Фредди" погибли 15 человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Agence France-Presse, в центральной части Мозамбика погибли четыре человека, в районе крупнейшего финансового центра Малави, города Блантайр жертвами стали 11 человек. Также есть информация о пропавших без вести, их точное число устанавливается.

Отмечается, что наибольший ущерб стихия причинила городу Блантайр.

Тропический циклон "Фредди" сформировался 35 дней назад в Индийском океане к северо-западу от Австралии и стал самым продолжительным за всё время наблюдений за циклонами в этой части мира. Он явился причиной гибели не менее 40 человек на юго-востоке Африки, затронув Маврикий, Мадагаскар, Малави и Мозамбик. Первый раз "Фредди" обрушился на юго-восточное побережье Африки в районе Мозамбика 24 февраля.

В середине февраля мощный циклон, обрушившийся на Новую Зеландию, унес жизни как минимум четырех человек. В том числе одного ребенка.

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