Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в восьми крупных городах Казахстана
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По информации РГП "Казгидромет" 14 марта неблагоприятные метеорологические условия прогнозируют в Астане, Алматы, Караганде, Темиртау, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере и Шымкенте, сообщает Zakon.kz.
Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:
- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;
- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Ранее сообщалось, что туман, гололед и шквальный ветер ожидаются в восьми областях Казахстана.
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