Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в восьми крупных городах Казахстана

По информации РГП "Казгидромет" 14 марта неблагоприятные метеорологические условия прогнозируют в Астане, Алматы, Караганде, Темиртау, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере и Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.



Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее сообщалось, что туман, гололед и шквальный ветер ожидаются в восьми областях Казахстана.