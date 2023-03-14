Как Байден прокомментировал проблемы в банковском секторе США
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В ходе выступления американский лидер Джо Байден заявил, что американцам не о чем беспокоиться, сообщает Zakon.kz
По словам Байдена, которые приводит агентство "Прайм" все депозиты будут при необходимости доступны вкладчикам, а налогоплательщики не понесут потерь.
"Ваши депозиты будут там, когда они вам понадобятся", - заверил американский лидер.
Как сообщали ранее, недавно в США произошло крупнейшее банкротство банка закрыли Silicon Valley Bank. Причиной краха SVB стало повышение ключевой ставки Федеральной резервной системы и последовавшее за ним обесценение активов на балансах многих финансовых институтов.
Кроме того, 8 марта закрылся крипто-ориентированный банк Silvergate, а 12 марта – аналогичный Signature Bank в Нью-Йорке.
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