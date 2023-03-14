В Австралии прошел крупнейший "голый" заплыв

Около 1300 австралийцев бросили вызов холодной воде и искупались нагишом в рамках ежегодного заплыва Sydney Skinny, сообщает Zakon.kz.

По информации Canberra Weekly, мероприятие состоялось после трехлетнего перерыва из-за пандемии.

Обнаженные пловцы бросились в воду у пляжа Кобблера для купания на севере Сиднея.

Мероприятие не смогло побить рекорд крупнейшего за всю историю мероприятия по погружению нагишом, установленного в 2018 году, когда оно достигло рекордного уровня: 2505 человек.

Однако это не испортило настроения участников, которые, как пишет издание, наслаждались энергичной атмосферой и "великолепной" температурой воды.