КНДР запустила баллистические ракеты малой дальности

КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря. В Сеуле заявили о явном нарушении Пхеньяном резолюции Совбеза ООН, сообщает Zakon.kz.

14 марта КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности из района Чанен провинции Хванхэ-Намдо, они пролетели около 620 километров в направлении Японского моря, сообщает агентство Yonhap.



Запуск произвели после того, как Южная Корея и США начали очередные военные учения. Разведслужбы двух стран проводят всесторонний анализ произошедшего.

В Южной Корее подчеркнули, что проводят совместные с США учения с оборонительных позиций, и будут изучать, есть ли возможность "дополнительных провокаций" со стороны Пхеньяна.



В объединенном комитете указали, что будут поддерживать боеготовность, основанную на возможностях "подавляющего" ответа на любые северокорейские провокации.

КНДР 12 марта запустила две стратегические крылатые ракеты с подводной лодки в рамках учений.



В официальном сообщении, распространенном агентством ЦТАК, указывалось, что с подлодки выпустили две стратегические крылатые ракеты в акватории залива Кенпхо, которые, пролетев "над Японским морем по 8-образной траектории, имитирующей расстояние около 1500 км, попали в цель".

До этого лидер КНДР Ким Чен Ын председательствовал на расширенном заседании Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи.

Очередные ракетные испытания в КНДР прошли за несколько часов до начала крупнейших за последние пять лет совместных военных учений Южной Кореи и США.

Маневры под кодовым названием Warrior Schield проводятся на фоне изменившейся ситуации в сфере безопасности из-за усилившейся агрессии со стороны КНДР, говорится в официальном сообщении. Пхеньян уже предупредил, что может отнестись к этим учениям как к объявлению войны. В Южной Корее дислоцированы 28,5 тысячи американских солдат.

