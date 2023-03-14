Тимур Сериков о выборах в Мажилис: Движение к цели

19 марта состоятся выборы в Мажилис парламента республики. По мнению эксперта Тимура Серикова, нет никаких сомнений, что эта дата станет началом отсчета новой истории нашей страны, поскольку они проходят в условиях восстановления политической конкуренции и на многопартийной основе.

Но сегодня, по его словам, речь не об этом, а о том, что четырьмя годами раньше и тоже 19 марта произошло событие, которое стало своеобразным водоразделом новейшей политической истории Казахстана.



19 марта исполнится четыре года пребывания Касым-Жомарта Токаева на посту президента республики. И несмотря на то, что это отнюдь некруглая дата, учитывая невероятную спрессованность времени и событий, произошедших за этот короткий промежуток времени, он может считаться вехой нашей истории.

"Зададимся вполне логичным вопросом: что у нас изменилось с тех пор, как Токаев стал президентом? Это очень широкий и комплексный вопрос, нуждающийся в самом тщательном и непредвзятом анализе по многим позициям. Время президентства Токаева – это многогранный и неоднозначный процесс, в котором проявилось несколько тенденций. Прежде всего, понятно, что они оказали ключевое влияние на формирование новой идеологии, имя которой "Жаңа Казахстан". В первую очередь она отразилась на подборе управленческих кадров, когда на авансцену вышла свежая генерация менеджеров, личностное формирование которых произошло в условиях суверенного Казахстана. Но наиболее ярким и осязаемым проявлением нововведений стала объявленная главой государства реформа политической структуры общества". Тимур Сериков

Эксперт уточняет, безусловно, эти четыре года не были для президента Токаева легкими или беспроблемными.

Слишком сложное досталось ему наследство. Во многих сферах жизни нашего государства и общества все явственнее ощущались тенденции застойного свойства. Понятно, что учитывая специфический характер передачи власти, Токаев не мог позволить себе с места взять в карьер. И только после всенародных выборов, когда он стал полноправным главой государства, можно было от деклараций перейти к конкретным действиям.

Тут, продолжает он, следует сделать важную оговорку.

"Да, запрос на перемены был, как и необходимость осуществления коренных реформ. Но какого-то критичного предела, который требовал бы перехода к решительным действиям, на тот момент еще не наступило. К тому же присутствовал момент личного свойства, заключавший в том, что поскольку сам Токаев был выходцем из прежней команды, требовалось какое-то время, чтобы переформатировать сложившуюся внутриэлитную конфигурацию. Особенно с учетом того, что предшественник Токаева сохранял за собой действенные рычаги влияния, оставаясь лидером правящей партии и руководителем Совета Безопасности. Не исключено, что на балансе сфер влияния сказывались пусть и гипотетические, но негласные договоренности между основными фигурантами. Возможно, не в последнюю очередь именно поэтому условный переходный период прошел без эксцессов". Тимур Сериков

Одним словом, все процессы шли в эволюционном формате. Президент Токаев заявил о неизбежности политических реформ и начал привлекать к диалогу представителей гражданского общества, оформив Национальный совет общественного доверия, который некоторое время спустя трансформировался в Национальный курултай. Многие на том этапе не смогли по достоинству оценить важность такого шага, хотя он имел принципиальное значение. Ведь это была яркая демонстрация, что власть готова услышать запросы общества и граждан. И одновременно прочувствовать настроения политической элиты, как прежней, так и сформировавшейся в постсоветский период.

"Не менее важна была и позиция отечественного бизнеса, который давно, но, увы, безуспешно пытался встроиться в политические процессы. Также нельзя было сбросить со счетов мнение иностранных инвесторов, которые достаточно внимательно, и понятно почему, отслеживали происходящие на политической авансцене Казахстана перемены. Для них было важно услышать, а еще лучше получить твердые гарантии, что инвестиционный климат будет стабильным и вполне предсказуемым", — продолжает специалист.

"Все шло своим чередом, пока не наступил период никем не прогнозируемых экстраординарных вызовов. Сначала грянула всемирная пандемия коронавируса. Для Казахстана, который впервые столкнулся с такой напастью, это было вызовом вселенского масштаба. Основная масса наших граждан, оказавшихся в ситуации социального коллапса, фактически впала в состояние психологической прострации. Ситуация требовала неординарных политических и социальных решений. Перед государством и его институтами встали проблемы, несоизмеримые со всеми прежними и они требовали незамедлительного разрешения". Тимур Сериков

Ковидная пандемия выпукло высветила все промахи и просчеты, допущенные на начальном этапе рыночных реформ, когда в рамках пресловутой оптимизации были фактически уничтожены все сколь-нибудь рациональные наработки в области медицины, а взамен, как оказалось, не было создано ничего рационального. Достаточно вспомнить, как мы оказались в ситуации с повальным дефицитом элементарных вещей – медикаментов, шприцев и даже медицинских масок. Только ценой больших усилий удалось справиться с кризисными проявлениями и в кратчайшие сроки вернуть жизнь в прежнюю колею.

Тут важно подчеркнуть важный момент, – это во многом стало возможным благодаря взаимодействию государства и общества, власти и граждан. Только благодаря этому в стране была налажена достаточно эффективная волонтерская работа. Вниманием и заботой и государственных служб, и волонтеров были охвачены малоимущие слои общества, старики и одинокие люди. Были созданы "горячие линии", организован развоз масок и самых необходимых медикаментов. Это был пример беспрецедентного для нашей истории социального партнерства государства и общества.

Вполне объяснимо, в кризисных условиях импульс заявленных политических реформ несколько ослаб, но это вовсе не означало, что президент откажется от них или приостановит их темп. Они по-прежнему оставались в центре его курса на общую модернизацию государства и общества. В условиях фактической информационной изоляции, когда власть не имела возможностей для прямого и непосредственного общения с народом, выдерживать тонус заявленных политических реформ было невероятно трудно, но президент и его команда смогли удержать импульс реформ на должном уровне.

"Самым тяжелым испытанием для президента Токаева, несомненно, стал трагический Кантар 2022 года. Не вызывает сомнений, что эти события войдут во все будущие учебники по истории суверенного Казахстана как оказавшие ключевое влияние на весь ход его развития в первой половине XXI века. Они показали, что путь половинчатых решений или полумер является не просто бесперспективным, а по сути порочным. Кантар стал наглядной иллюстрацией того, что те персоны во власти, которые были олицетворением психологии "временщиков", должны окончательно сойти с исторической арены. Кантар стал для них последней и заранее обреченной на провал попыткой удержать на плаву старый, полностью изживший себя сценарий политической и экономической жизни государства и общества. Для них во время Кантара колокол истории отбил последние часы их беспроблемного, а по сути паразитического существования". Тимур Сериков

Мы все, как заявляет эксперт, и общество, и граждане – пока еще не знаем всей правды о Кантаре. Хотя после выборов ожидается, что соответствующие государственные и правоохранительный органы скажут свое веское слово по этому поводу, состоятся давно ожидаемые судебные процессы и будут озвучены имена тех, кто прямо или косвенно был причастен к организации беспорядков и хаоса во время Кантара. Тогда картина пережитой нами трагедии станет более ясной и понятной, или по меньшей мере хотя бы прояснится.

Общество и граждане ждут и должны получить ответ на многие вопросы, которые их волнуют. Кто стоял за всеми этими событиями? Что это было: попытка государственного переворота или вырвавшаяся из под контроля стихия народного негодования? Кому это было выгодно? Кто был бенефициаром с внешней стороны, если это имело место быть?

Понятно, что не все может быть сказано открытым текстом, поскольку есть необходимость защиты каких-то государственных интересов, скрытых под грифом секретности или чего-то еще в этом роде. Но тем не менее, в обществе есть запрос на правду и какой бы нелицеприятной она ни была, это должно быть озвучено и доведено до общественного мнения. Недомолвки и недоговоренность будет не в пользу власти, поскольку кредит доверия к ней не может быть бесконечным. Самое главное, что это нужно для того, чтобы впредь такой сценарий никогда не повторился. Кровь впредь не должна пролиться и это самый важный посыл и для власти, и для общества, и для граждан. Судя по всему, президент К.-Ж. Токаев в этом смысле настроен решительно и по этому поводу не должно быть сомнений.

Как и то, а это следует почти из всех его публичных выступлений последнего времени, что Кантар стал свидетельством жесткого запроса общества и граждан на социальную справедливость. Красной нитью через выступления президента Токаева проходит мысль, что понимание этого должно стать фундаментом, на котором отныне нужно и должно строить взаимоотношения государства и общества, власти и граждан. Другого пути у нас не остается. Ведь во время Кантара большинство людей вышло на улицы движимые самыми искренними побуждениями сделать свою жизнь лучше и достойнее. В их помыслах не было желания жечь и крушить. Но получилось так, что их светлые порывы подло и вероломно попытались использовать те, кто желал повернуть вспять колесо истории. И, к сожалению, именно это обстоятельство и привело к печальным последствиям.

Кантар показал, что наше общество уже никогда не будет прежним. Казахстанский социум в силу объективных причин демографического свойства молодеет. В сознательную жизнь входят новые генерации граждан, для которых категории социальной справедливости выходят на первый план и они никогда не согласятся ждать бесконечно долго в ожидании абстрактного "светлого будущего". Их не обмануть пустыми посулами и красивыми лозунгами. Они хотят справедливой и достойной жизни сегодня и здесь. И именно носители такой общественной психологии составили большинство демонстрантов во время Кантара. Они являются носителями здоровых амбиций, они хотят для себя возможностей для максимальной самореализации. Поэтому государство должно создать соответствующие социальные лифты. А для этого нужна здоровая и честная конкурентная среда. Именно потому на первый план выходит необходимость выработки и практической реализации самой передовой и эффективной социальной политики. Без ясного понимания этого тезиса построить "Новый Казахстан" будет невозможно.

Разумеется, никто не призывает к новому патернализму, поскольку его времена канули в Лету. Никаких новоизобретенных социальных подачек не надо. Но важно и нужно дать гражданам возможность иметь квалифицированную работу с достойной оплатой и перспективой для роста, на чем неоднократно акцентировал внимание государственных органов президент Токаев.

"При всей неоднозначности, первое четырехлетие нахождения у власти президенту Токаеву может быть занесена в актив. Да, на этом отрезке времени были не самые приятные моменты, что вызывало скепсис как внутри нашего общества, так из-за его пределами. Но общая линия его политического курса была понятна и ясна с самого начала – перемены нужны и они должны состояться. 2022 и 2023 годы в этом смысле стали переломными. Теперь ни у кого нет сомнений, переформатирование властной структуры и ее новое качественное наполнение уже реальность. Восстановлен Конституционный суд. Для внесения изменений в Конституцию вернули такой важный инструмент внутриполитической жизни как референдум. То есть всем, кто наделен избирательным правом, дана возможность им воспользоваться при принятии решений по важнейшим вопросам жизни государства и общества. Разве это не есть признаки полноценной демократии, о которой столько лет безуспешно грезило общество? А ограничение времени пребывания на президентском посту? Хоть и срок продлен до семи лет, но зато только на один раз. Разве это не есть шаг в правильном направлении? С нашей точки зрения, это достижение и дай бог, чтобы оно стало нормой нашего политического бытия". Тимур Сериков

Каждое выступление и каждая публичная речь президента Токаева – это либо экономическая инновация, либо политическая инициатива, каждая из которых нацелена на историческую перспективу. Отрицать это было бы банальным нигилизмом. Да и как можно отрицать очевидное. Да, не все эти предложения и инициативы могут дать моментальный эффект. Но как раз таки это и подтверждает отсутствие в их основе какого-то намека на политическую конъюнктуру. Все они носят дальновидный и, как мы уже отметили, исторически перспективный характер. Это есть настоящая политика, когда сегодня закладывается основа будущего. А как оно будет называться, это не суть важно.



